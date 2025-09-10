อัลคาราซเตรียมสักสะพานบรู๊กลิน-เทพีเสรีภาพเพิ่ม เพื่อบันทึกช่วงเวลาคว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวสเปน ที่เพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เป็นสมัยที่ 2 ด้วยการเอาชนะยานนิก ซินเนอร์ จากอิตาลี และเบียดซินเนอร์ให้ตกลงไปเป็นมือ 2 ของโลกอีกครั้ง เปิดเผยว่า เขาจะสักรูปสะพานบรู๊กลิน และเทพีเสรีภาพ ในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายเพื่อเป็นการระลึกถึงการคว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่นครั้งนี้ แต่ก็ต้องบอกพ่อกับแม่ก่อนถึงเรื่องนี้
ก่อนหน้านี้อัลคาราซเคยสักรูปหอไอเฟล แลนด์มาร์กสำคัญของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ข้อเท้ามาแล้ว หลังคว้าแชมป์ “เฟร้นช์ โอเพ่น” สมัยแรก เมื่อปีที่แล้ว
อัลคาราซกล่าวอีกว่า การต้องแข่งขันกับซินเนอร์ทำให้ต้องเล่นได้เกินกว่าขีดจำกัดที่ตัวเองเป็นกันทั้งคู่ และการซ้อมของตัวเองก็ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเอาชนะคู่ปรับคนสำคัญให้ได้ การมีคู่แข่งเป็นเรื่องที่พิเศษมาก โดยเฉพาะการแย่งแชมป์แกรนด์สแลมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ยอมรับว่าในรอบชิงชนะเลิศ ยูเอส โอเพ่น เมื่อรู้ว่ากำลังจะได้แชมป์ ขาตื่นเต้นและขาก็สั่น มันควบคุมอาการแบบนั้นยากมากๆ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่สวยงามจริงๆ