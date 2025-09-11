ลงโทษแบนเฮวิตต์ กัปตันทีมเดวิสดคัพออสซี่ กรณีผลัก จนท.ตรวจโด๊ป
เมื่อวันที่ 10 กันยายน เลย์ตัน เฮวิตต์ อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่กัปตันทีมชาติออสเตรเลียในการลงแข่งขันเทนนิส “เดวิสคัพ” โดนองค์กรนานาชาติเพื่อความโปร่งใสในกีฬาเทนนิส (ไอทีไอเอ) ลงโทษแบน 2 สัปดาห์ และปรับอีก 30,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (630,000 บาท) จากกรณีผลักเจ้าหน้าที่ตรวจสารต้องห้าม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันเดวิสคัพ รอบรองชนะเลิศ ที่เมืองมาลากา ประเทศสเปน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งออสเตรเลียแพ้อิตาลี โดยเฮวิตต์ได้ผลักเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตรวจสารต้องห้ามวัย 60 ปี จนโดนตั้งข้อหาแสดงพฤติกรรมเชิงคุกคามกับเจ้าหน้าที่ในเดือนมกราคมปีนี้ ซึ่งเฮวิตต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาและอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
แต่หลังจากคณะกรรมการอิสระของไอทีไอเอทำการไต่สวนโดยพิจารณาทั้งหลักฐานคลิปวิดีโอ รวมถึงคำให้การจากพยาน และผู้เกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อสรุปว่าการแสดงออกของเฮวิตต์ไม่เข้าข่ายป้องกันตัวตามที่กล่าวอ้าง และเขายังแสดงพฤติกรรมรุนแรงไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
ผลจาการลงโทษดังกล่าวทำให้เฮวิตต์โดนแบนจากการทำกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับเทนนิสระหว่างวันที่ 24 กันยายน-7 ตุลาคม แต่เขาสามารถทำหน้าที่กัปตันทีมในเกมเดวิสคัพ รอบสอง ซึ่งออสเตรเลียจะเป็นเจ้าบ้านพบกับเบลเยียมในวันที่ 13-14 กันยายนนี้ได้