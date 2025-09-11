บีดับเบิลยูเอฟเตรียมทดลองใช้นาฬิกาจับเวลาก่อนเสิร์ฟซีซั่นหน้า
สหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) แถลงเมื่อวันที่ 10 กันยายน ว่า สหพันธ์เตรียมทดลองใช้นาฬิกาจับเวลาในการเสิร์ฟในการแข่งขันบางรายการในศึกเวิลด์ทัวร์ในฤดูกาลหน้า
โดยกฎใหม่ระบุว่า นักกีฬามีเวลา 25 วินาทีในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเสิร์ฟ และให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการว่าจะอนุญาตให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นหรือไม่หลังการแรลลี่แต้มก่อนหน้านั้น โดยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการปฐมพยาบาลหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถูกพื้นสนามระหว่างแต้ม
บีดับเบิลยูเอฟแถลงว่า สหพันธ์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ รวมถึงรายการในเวิลด์ทัวร์หลายร้อยแมตช์ พบว่า มีแมตช์ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้เวลาเฉลี่ยก่อนเสิร์ฟแต้มต่อไปที่ 22 วินาที สหพันธ์จึงเชื่อว่าการกำหนดเวลา 25 วินาที ก่อนเสิร์ฟแต้มถัดไปจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกมการแข่งขันดำเนินไปอย่างไม่มีสะดุด
ทั้่งนี้ นักกีฬาหลายคน อาทิ วิกเตอร์ อักเซลเซ่น เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย และลอเรน สมิธ จากอังกฤษ ต่างก็สนับสนุนการใช้นาฬิกาจับเวลาก่อนเสิร์ฟ