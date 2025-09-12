เพื่อนร่วมทีมชาติสเปนเข้าใจเหตุผลที่อัลคาราซถอนตัวบู๊เดวิสคัพ
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 1 ของโลก ที่เพิ่งค้วาแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ถอนตัวจากทีมชาติสเปน ชุดสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย “เดวิสคัพ 2025” เวิลด์กรุ๊ป รอบคัดเลือก รอบสอง ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน ที่ประเทศสเปน
อัลคาราซให้เหตุผลในการไม่นร่วมทีมชาติสเปนในครั้งนี้ว่า เพราะเพิ่งกรำศึกหนักจากยูเอส โอเพ่น มีเวลาในการฟื้นร่างกายน้อยเกินไป
เปโดร มาร์ติเนซ นักหวดสเปนชุดเดวิสคัพ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การที่ทีมมมีอัลคาราซจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้มาก เพราะเขาเป็นนักเทนนิสที่พิเศษมาก อย่างไรก็ตามเข้าใจถึงเหตุผลของเขาที่ไม่มาร่วมทีมในครั้งนี้ เพราะต้องแข่งขันติดต่อกัน เปลี่ยนจากคอร์ตบ่อยครั้ง ทำให้อยากพัก ที่สำคัญเขาเพิ่งแข่งฮาร์ทคอร์ตจบไป การต้องมาแข่งขันคอร์ตดินในเดวิสคัพ จึงดเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนัก หวังว่าครั้งหน้าจะมีอัลคาราซมาร่วมทีม