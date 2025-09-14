ภูริพลทำเวลา 10.17 วินาที ศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก รอบรองชนะเลิศ 100 เมตรชาย
“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มทีมชาติไทย ลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรชาย ศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 7 ของฮีตที่ 2 ทำเวลา 10.17 วินาที
ขณะที่อันดับ 1 ของฮีตเป็นเคนเน็ธ เบดนาเร็ก จากสหรัฐ และคีเชน ธอมป์สัน ของจาเมกา ซึ่งทำเวลาเท่ากันที่ 9.85 วินาที
สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จะคัดนักกีฬาที่เข้าเป็นอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละฮีต รวม 3 ฮีต กับคนที่ทำเวลาดีที่สุดเมื่อรวมทุกฮีตอีก 2 คน รวมเป็น 8 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ซึ่งภูริพลไม่ผ่านเข้ารอบ