วงการกีฬาเศร้า ริกกี้ แฮตตัน อดีตแชมป์โลกมวยสากล เสียชีวิต ในวัย 46 ปี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน เดอะการ์เดียน รายงานว่า ริกกี้ แฮตตัน อดีตแชมป์มวยสากลโลก เสียชีวิตแล้วในวัย 46 ปี
ริกกี้ แฮตตัน อดีตแชมป์โลกมวยสากลชาวอังกฤษ วัย 46 ปี ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาเอง สำหรับ ริกกี เป็นที่รู้จักในวงการกีฬากับชื่อ ‘เดอะ ฮิตแมน’ ริกกี้ถูกจัดเป็นหนึ่งในนักมวยชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคสมัยของเขา และเคยคว้าแชมป์โลกมาได้หลายสมัย แต่ในปี 2555 ริกกี้ออกมาประกาศว่า เลิกชกมวย พร้อมเปิดเผยว่า กำลังต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและแอลกอฮอล์
ริกกี้ อาศัยอยู่ในไฮด์ เขตเกรทเทอร์แมนเชสเตอร์ โดยเขาวางแผนกลับมาชกมวยอีกครั้ง ด้วยการอุ่นเครื่องที่ดูไบ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ด้านตำรวจ ระบุว่า พบศพที่ย่านไฮด์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ ทางเดอะการ์เดียน คาดว่า เป็นศพของอดีตนักมวย โฆษกกองกำลังตำรวจ (GMP) กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ ที่ถนนโบลเอเคอร์ ย่านไฮด์ เขตเทมไซด์ เวลา 06.45 น. วันนี้ ที่เกิดเหตุพบศพชายวัย 46 ปี ซึ่งตอนนี้ยังไม่พบสถานการณ์น่าสงสัยใดๆ”
เพียงไม่กี่วันก่อน ริกกี้เพิ่งโพสต์วิดีโอตัวเองขณะออกกำลังกายในยิม ดูเหมือนกำลังเตรียมตัวสำหรับการกลับมาชกอีกครั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้า อามีร์ ข่าน อดีตแชมป์โลกชาวอังกฤษอีกคน กล่าวว่า ริกกี้เป็นหนึ่งในนักมวยยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา และเป็นนักสู้ด้วย ในฐานะนักสู้ “เราบอกตัวเองว่าเราแข็งแกร่ง เราฝึกซ้อม เราเหงื่อออก เรารับหมัด เราลุกขึ้นสู้ แต่บางครั้งการต่อสู้ที่ยากที่สุดก็เกิดขึ้นในความเงียบ ในจิตใจ” อามีร์กล่าว