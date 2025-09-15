ลมกรดมะกันคว้าแชมป์โลก 100 เมตรหญิง ทำเวลาเร็วสุดอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์
ศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เจ้าลมกรดคนใหม่ทั้งชายและหญิงแล้ว โดยในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 100 เมตรหญิง เมื่อวันที่ 14 กันยายน เมลิสซ่า เจฟเฟอร์สัน-วู้ดเดน ลมกรดสาวชาวอเมริกัน วัย 24 ปี เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ทำเวลา 10.61 วินาที ส่วนเหรียญเงินเป็นของทีน่า เคลย์ตัน จากจาเมกา ทำเวลา 10.76 วินาที และเหรียญทองแดง จูเลียน อัลเฟรด จากเซนต์ลูเซีย ทำเวลา 10.84 วินาที
สำหรับเวลาของเจฟเฟอร์สัน-วู้ดเดน นอกจากจะทำลายสถิติของการแข่งขันแล้ว ยังนับเป็นสถิติเร็วที่สุดอันดับ 4 ในประวัติศาสตร์การวิ่ง 100 เมตรหญิงอีกด้วย โดยมีผู้หญิงเพียง 3 คนในประวัติศาสตร์ที่วิ่งเร็วกว่าเธอ นั่นคือ ฟลอเรนซ์ กริฟฟิธ-จอยเนอร์, อีเลน ธอมป์สัน-เฮร่า และเชลลี่-แอนน์ เฟรเซอร์-ไพรซ์
เจฟเฟอร์สัน-วู้ดเดน กล่าวหลังการแข่งขันว่า ที่ผ่านมาพยายามทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อช่วงเวลานี้ เมื่อถึงการแข่งขันจริงก็พยายามโฟกัสที่จังหวะและท่าทาง จนกลายเป็นการวิ่งที่สมบูรณ์แบบ ส่วนเรื่องลุ้นทำลายสถิติโลกของ “โฟลโจ” ฟลอเรนซ์ กริฟฟิธ-จอยเนอร์ ตำนานลมกรดชาวอเมริกันผู้ล่วงลับ ซึ่งทำไว้ 10.47 วินาทีนั้น เธอสุดยอดมากๆ ที่ทำได้ สถิติอยู่ตรงนั้น ถือเป็นความท้าทายในการไล่ตาม
ขณะที่การแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย เป็นโอบลิก เซวิลล์ ลมกรดชาวจาเมกาวัย 24 ปี ที่คว้าเหรียญทองไปครอง ด้วยเวลา 9.77 วินาที นับเป็นนักวิ่งชายจากจาเมกาคนแรกนับตั้งแต่ยูเซน โบลต์ ตำนานลมกรดเจ้าของ 8 เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ที่คว้าแชมป์โลกวิ่ง 100 เมตรได้สำเร็จ โดยเหรียญเงินเป็นของเพื่อนร่วมชาติ คีเชน ธอมป์สัน ทำเวลา 9.82 วินาที ขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของโนอาห์ ไลล์ ลมกรดชาวอเมริกัน แชมป์เก่าและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก ทำเวลา 9.89 วินาที