จักรยานทางไกลรายการใหญ่ของสเปนตัดจบหลังผู้ประท้วงปะทะ ตร.
การแข่งขันจักรยานทางไกล “บูเอลต้า เอสปันญ่า” ประเทศสเปน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 รายการใหญ่ของโลกร่วมกับ “ตูร์ เดอ ฟร้องซ์” ของฝรั่งเศส และ “จิโร่ ดิตาเลีย” ของอิตาลี มีอันต้องยุติการแข่งขันสเตจ 21 ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายกลางคัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน หลังจากเกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ในกรุงมาดริด
การแข่งขันปีนี้ต้องเจอกับกลุ่มผู้ประท้วงตลอดเส้นทาง เนื่องจากไม่พอใจที่ทีม “อิสราเอล-พรีเมียร์ เทค” จากอิสราเอลเข้าร่วมแข่งขัน เป็นการประท้วงการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วราว 65,000 คน โดยบางสเตจต้องลดเส้นทางให้สั้นลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ขณะที่ฝ่ายจัดแนะนำให้ทีมอิสราเอล-พรีเมียร์ เทค ถอนตัวจากการแข่งขัน เพื่อความปลอดภัยของทีมอื่นๆ ส่วนนักปั่นบางคนขู่จะถอนตัวจากปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การแข่งขันสเตจ 11 ที่เมืองบิลเบาต้องยกเลิกโดยไม่มีผู้ชนะ เพราะผู้ประท้วงขวางไม่ให้นักปั่นผ่านเข้าเส้นชัยได้ ส่วนสเตจ 16 ที่กาลิเซีย ต้องลดระยะทางให้สั้นลงเนื่องจากเกิดการปะทะระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำวจ
ส่วนการแข่งขันสเตจสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดต้องลดเส้นทางจาก 111.6 กม. เหลือ 103.6 กม. และระดมกำลังตำรวจปราบจลาจลราว 1,000 นาย ดูแลความสงบเรียบร้อย แต่ก็มีผู้ประท้วงหลั่งไหลไปตามเส้นทางถนนในกรุงมาดริดร่วม 100,000 คน จากการประเมินของเจ้าหน้าที่ บ้างฝ่าแนวกั้นเข้าไปบริเวณเส้นทางถนนที่ใช้แข่งขัน จนเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางจุด สุดท้ายฝ่ายจัดต้องประกาศยุติการแข่งขันขณะยังเหลือระยะทางอีกประมาณ 60 กม. แล้วประกาศให้โยนาส วินเกอการ์ด นักปั่นชาวเดนมาร์ก เป็นผู้ชนะเวลารวม โดยไม่ได้มีพิธีมอบรางวัลสำหรับแชมป์รวมถึงผู้ชนะในประเภทต่างๆ แต่อย่างใด