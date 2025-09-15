ดูแพลนติสทุบสถิติโลกกระโดดค้ำหน14 มนุษย์คนแรกที่ผ่านระยะ 6.30 เมตร

ดูแพลนติสทุบสถิติโลกกระโดดค้ำหน 14 มนุษย์คนแรกที่ผ่านระยะ 6.30 เมตร
อาร์มานด์ ดูแพลนติส นักกระโดดค้ำชาวสวีเดน ทำลายสถิติโลกของตัวเองได้อีกครั้ง และเป็นการทำลายสถิติโลกครั้งที่ 14 ของเจ้าตัว ในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน
ดูแพลนติสกระโดดทำสถิติ 6.30 เมตร ในการกระโดดครั้งที่ 3 ทำลายสถิติโลกที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกรีฑา “ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์” ที่ประเทศฮังการี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่สถิติ 6.29 เมตร และกลายเป็นนักกระโดดค้ำคนที่ 2 ที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ 3 ครั้งติดต่อกัน โดยเซอร์เกย์ บุบก้า ตำนานนักกระโดดค้ำยูเครนเคยทำได้ 6 สมัยติดต่อกัน ระหว่างปี 1983-1997
ส่วนเหรียญเงินเป็นของเอ็มมานูอิล คาราลิส จากกรีซ 6.00 เมตร เหรียญทองแดง เคอร์ติส มาร์สชอลล์ จากออสเตรเลีย 5.95 เมตร
การทำลายสถิติโลก 14 ครั้งของดูแพลนติส มีระยะห่างกัน 1 เซนติเมตรทุกครั้ง นับตั้งแต่การสร้างสถิติโลกครั้งแรก ในรายการคอเปอร์นิคัส คัพ ที่ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ที่สถิติ 6.17 เมตร
ดูแพลนติสกล่าวว่า การกระโดดครั้งนี้ดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก การสร้างสถิติโลกครั้งใหม่ต่อหน้ากองเชียร์ทุกคนเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆ
สำหรับการคว้าเหรียญทองในรายการชิงแชมป์โลก นักกีฬาจะได้รับเงินรางวัล 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ(2.22 ล้านบาท) และถ้าทำลายสถิติโลก ก็จะได้รับอีก 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ(3.18 ล้านบาท) ทำให้ครั้งนี้เขาจะพกเงินกลับบ้าน 170,000 ดอลลาร์สหรัฐ(5.4 ล้านบาท) ไม่นับรวมกับที่สปอนเซอร์จะอัดฉีดให้อีก