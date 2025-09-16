อดีตมือท็อปสักหลาดโลกชี้สเปนโชคดีอัลคาราซรับไม้ต่อนาดาลพอดี
อเล็กซ์ คอร์เรตจา อดีตนักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวสเปน ออกมาชื่นชมนักหวดรุ่นน้อง คาร์ลอส อัลคาราซ ซึ่งปัจจุบันเป็นมือ 1 ของโลก และเพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน เป็นแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลมรายการที่ 6 ของเจ้าตัว แม้เพิ่งมีอายุเพียง 22 ปี
คอร์เรตจากล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เรามีนักเทนนิสอย่างคาร์ลอส อัลคาราซ เขาเปรียบเหมือนของขวัญสำหรับวงการนี้ เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำ เพราะช่วงที่ผ่านมา สเปนมีนักเทนนิสยอดฝีมือมากมาย แต่หลังจากราฟาเอล นาดาล ซึ่งเป็นตำนานของกีฬานี้ จู่ๆ เราก็ม่อัลคาราซ ซึ่งเรียกได้ว่าสามารถเทียบเคียงได้ทีเดียว
คอร์เรตจากล่าวต่อว่า อัลคาราซคว้าแชมป์แกรนด์สแลมหลายรายการ เป็นนักเทนนิสมือ 1 ของโลก เป็นเรื่องไม่คาดฝันและโชคดีมากๆ สำหรับเรา และต้องชื่นชมให้มาก เพราะการที่คนอายุ 22 จะทำได้อย่างเขาเป็นเรื่องยากมากๆ โดยเฉพาะการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมถึง 6 ครั้ง เชื่อว่าเขาจะทำได้อีกมากในอนาคต ทุกคนต่างก็รักเขาเพราะอัลคาราซมีความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งถ่อมตนและเป็นคนง่ายๆ สบายๆ ตรงไปตรงมาทั้งคำพูดและการกระทำ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง