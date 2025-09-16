เกาต์ เกาต์ ตั้งเป้าทุบสถิติตัวเอง พร้อมลุ้นเข้ารอบรอง-รอบชิง กรีฑาชิงแชมป์โลก
เกาต์ เกาต์ ลมกรดดาวรุ่งชาวออสเตรเลียเชื้อสายเซาธ์ซูดาน วัย 17 ปี ซึ่งได้รับการจับตามองจากวงการกรีฑาโลก เนื่องจากเขาทำผลงานได้โดดเด่นเกินอายุ อีกทั้งรูปร่างสรีระยังใกล้เคียงกับยูเซน โบลต์ ตำนานลมกรดเจ้าของสถิติโลกชาวจาเมกา เตรียมลงแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในประเภทถนัดคือ วิ่ง 200 เมตร ชาย โดยจะลงแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 17 กันยายน และถ้าทำผลงานดีพอก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันรุ่งขึ้นต่อไป ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันที่ 19 กันยายน
เกาต์ เกาต์ ซึ่งเป็นเจ้าของสถิติวิ่ง 200 เมตร ชาย ของออสเตรเลีย กล่าวว่า เป้าหมายในการเข้าร่วมกรีฑาชิงแชมป์โลกคือการทำลายสถิติตัวเองให้ได้ ซึ่งหากทำสำเร็จ ไม่ว่าจะจบอันดับไหนก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้ว และถ้าเป็นไปได้ก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ ซึ่งจะยิ่งดีเข้าไปอีก และถ้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จสุดสุด
เกาต์เพิ่งลงแข่งขันกรีฑานานาชาติเป็นครั้งแรกที่สาธารณรัฐเช็ก เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเขาทำสถิติได้ 20.02 วินาที แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้สึกประหม่าแต่อย่างใด เพราะคว้าโควต้าเข้าแข่งขันตามเกณฑ์ แน่นอนว่าคู่แข่งทั้งแข็งแกร่งกว่า ตัวใหญ่กว่า อายุมากกว่า ประสบการณ์สูงกว่า แต่ตัวเองก็รู้ดีว่ามีศักยภาพที่จะออกไปแข่งขันและทำผลงานให้ดีได้ เพราะในท้ายที่สุด เราต่างก็แข่งขันที่ระยะ 200 เมตรเหมือนๆ กัน ไม่สำคัญว่าใครจะอายุเท่าไร เพราะอยู่ที่ว่าใครเร็วที่สุด
นอกจากนี้ เกาต์ยังบอกด้วยว่า ตั้งเป้าจะทำเวลาให้ต่ำกว่า 20 วินาทีให้ได้ และเมื่อจบการแข่งขันรายการนี้แล้ว ก็จะพักผ่อนช่วงสั้นๆ ก่อนกลับไปเรียน