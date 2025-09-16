นักสกีอิตาลีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนวันเกิดครบ 26 ปี
วงการกีฬามีข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อมัตเตโอ ฟรานโซโซ่ นักสกีชาวอิตาเลียน วัย 26 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมที่ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 15 กันยายน
ฟรานโซโซ่ที่กำลังจะอายุครบ 26 ปี ในวันที่ 16 กันยายน ประสบอุบัติเหตุศีรษะไปชนรั้วกั้นอย่างหนัก และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงซานเตียโก้ อย่างเร่งด่วน แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ฟรานโซโซ่ลงแข่งขันในศึกเวิลด์คัพมาแล้ว 17 ครั้ง ในประเภทดาวน์ฮิลล์และซุปเปอร์จี นับเป็นการสูญเสียนักสกีฝีมือดีอีกครั้งของวงการสกีอิตาลี หลังจากปีที่แล้ว มาทิลเด ลอเรนซี่ นักสกีระดับเยาวชนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ที่วาล เซนาเลส
ฟลาวิโอ โรก้า ประธานสหพันธ์สกีนานาชาติ กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า นับเป็นโศกนาฏกรรมของครับครัวและกีฬาของเรา การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นเรื่องสำคัญมาก
The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. 💙
The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ
