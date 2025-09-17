คิปเยกอนคว้าแชมป์โลก 1,500 เมตร หญิง สมัยที่ 4 ทำสถิติไร้พ่ายกว่า 4 ปี
เฟธ คิปเยกอน ปอดเหล็กชาวเคนยา วัย 31 ปี คว้าเหรียญทองวิ่ง 1,500 เมตร หญิง ไปครองเป็นสมัยที่ 4 และสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ในศึกกรีฑาชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน ทำเวลา 3 นาที 52.15 วินาที เร็วกว่าเพื่อนร่วมชาติ ดอร์คัส เอวอย ซึ่งคว้าเหรียญเงินถึงเกือบ 3 วินาที ขณะที่เจสซิก้า ฮัลล์ จากออสเตรเลีย คว้าเหรียญทองแดง
ชัยชนะของคิปเยกอนทำให้เธอทำสถิติคว้าแชมป์โลก 4 สมัยเทียบเท่าฮิชาม เอล แกร์รูช ตำนานนักวิ่งระยะกลางชาวโมร็อกโก เจ้าของสถิติโลก 1,500 เมตร ชาย ได้สำเร็จ อีกทั้งนี่ยังเป็นแชมป์ที่ระยะถนัดรายการที่ 5 ติดต่อกันของเธอแล้ว โดยย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว คิปเยกอนก็คว้าเหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกันในการแข่งขันที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย
ทั้งนี้ คิปเยกอนเป็นเจ้าของสถิติโลก 1,500 เมตร หญิง ที่ไม่แพ้ใครในระยะถนัดนานกว่า 4 ปีเต็มแล้ว
ภายหลังการแข่งขัน คิปเยกอนกล่าวว่า อยากขอบคุณพระเจ้า เพราะรู้ว่าสามารถที่จะป้องกันแชมป์โลกได้หลังจากเพิ่งทำลายสถิติโลกเมื่อต้นปี ขอบคุณพระเจ้าที่ดลบันดาลให้ตนแข็งแกร่งในวันนี้ สิ่งสำคัญคือการพยายามวิ่งให้สบายที่สุด ไม่กดดันตัวเองเกินไปจนพลาดล้ม เพราะรู้สึกกังวลเวลาเห็นคนล้ม