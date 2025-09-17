เอ็นเอฟแอลป้องเบรดี้ไม่ได้ทำผิดกฎ หลังโผล่นั่งห้องสต๊าฟโค้ชเรดเดอร์ส
ทอม เบรดี้ ตำนานควอเตอร์แบ็กเจ้าของแชมป์ซุปเปอร์โบว์ล 7 สมัย ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากไปนั่งอยู่ในห้องของสต๊าฟโค้ชทีมลาสเวกัส เรดเดอร์ส ในเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล นัดพ่ายแอลเอ ชาร์จเจอร์ส คาบ้าน 0-20 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังจากอำลาวงการอย่างถาวร เบรดี้ก็หันไปจับงานนักวิจารณ์ รวมถึงเข้าไปถือหุ้นรายย่อยของทีมเรดเดอร์ส โดย “อีเอสพีเอ็น” รายงานว่า เขาเข้าไปนั่งศึกษาเกม และพูดคุยเรื่องแผนการเล่นกับโค้ชทีมบุก ชิป เคลลี่ เป็นประจำทุกสัปดาห์
ขณะที่เงื่อนไขการทำหน้าที่นักวิเคราะห์เกมให้กับช่อง “ฟ็อกซ์” นั้น เบรดี้ยังไม่มีสิทธิเข้าร่วมชมการซ้อมภายในสนามของทีมนั้นๆ ได้
หลังจากเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม พีต แคร์โรลล์ เฮดโค้ชทีมเรดเดอร์ส ยืนยันว่า เรื่องที่เบรดี้ได้พบกับเคลลี่สม่ำเสมอนั้นไม่เป็นความจริง เรื่องการพูดคุยกันนั้นเป็นปกติ แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน และคุยกันเรื่องทั่วไปและเรื่องการแข่งขันบ้าง เบรดี้มีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับเกม นับเป็นโชคดีของเราที่ได้เขาเป็นหนึ่งในเจ้าของ
ด้านลีกเอ็นเอฟแอลยืนยันว่า เบรดี้ไม่ได้ทำผิดกฎอะไรที่ไปนั่งอยู่ในห้องของสต๊าฟโค้ชอย่างนั้น ส่วนเรื่องใส่หูฟังเพื่อรับฟังแผนการเล่นและการสื่อสารของทีมก็ไม่ได้ผิดกฎเช่นกัน เพราะไม่มีกฎห้ามเจ้าของทีมไปนั่งในห้องสต๊าฟโค้ช รวมถึงสวมหูฟังระหว่างเกมด้วย