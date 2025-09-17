ส.ว่ายน้ำผู้ดีตำหนิพราวด์ ประกาศร่วมบู๊เวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์ ขู่ยกเลิกเงินสนับสนุนทั้งหมด
เวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์ มหกรรมกีฬาที่อนุญาตให้นักกีฬาสามารถใช้สารต้องห้ามและสารกระตุ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกที่นครลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม ปีหน้า ยังคงโดนกระแสวิจารณ์อย่างหนัก
เบน พราวด์ นักว่ายน้ำสหราชอาณาจักร ที่คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ออกมายืนยันว่าจะร่วมแข่งเวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์ เพราะต้องการจะเป็นนักว่ายน้ำที่เร็วที่สุดในโลก และอยากท้าทายตัวเองไปในทิศทางใหม่เวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์มอบโอกาสนี้ตัวเอง และได้ประกาศเลิกแข่งขันว่ายน้ำในรูปแบบปกติแล้ว
ล่าสุด สมาคมกีฬาทางน้ำสหราชอาณาจักร และคณะกรรมการกีฬว่ายน้ำอังกฤษ ต่างออกมาวิจารณ์การตัดสินใจของพราวด์ และได้เตือนว่าการใช้สารต้องห้ามจะเป็นการทำผิดนโยบายในการรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนกีฬาอังกฤษ
เวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์จะมีการมอบเงินรางวัล 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ(7.9 ล้านบาท) ให้กับนักกีฬาที่ได้แชมป์ในแต่ละอีเวนต์ นอกจากนั้นนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลก ในรายการวิ่ง 100 เมตร และว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(31.74 ล้านบาท)