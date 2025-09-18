เกาต์ เกาต์ ปลื้มเข้ารอบรองวิ่ง 200 เมตร ชิงแชมป์โลก
เกาต์ เกาต์ ลมกรดดาวรุ่งชาวออสเตรเลียเชื้อสายเซาธ์ซูดาน วัย 17 ปี ลงแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระยะถนัด 200 เมตร ชาย รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 17 กันยายน เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 3 ของฮีตที่ 5 ทำเวลา 20.23 วินาที ทำเวลาเป็นอันดับ 12 จากนักกีฬา 51 คน ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันที่ 18 กันยายนต่อไป
ภายหลังการแข่งขัน เกาต์กล่าวว่า รู้สึกดีไม่น้อย เป็นความรู้สึกยอดเยี่ยมที่ได้ลงแข่งขันรายการระดับโลก และอดใจรอที่จะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไม่ไหวแล้ว นับเป็นประสบการณ์ชั้นเลิศสำหรับตัวเอง กับการได้ปะทะฝีเท้ากับนักวิ่งชั้นนำ
เกาต์กล่าวต่อว่า ส่วนตัวคิดว่าในฮีตของตนเป็นการขับเคี่ยวเพื่อแย่งอันดับ 3 กับคนอื่นๆ (ตามกติกาจะคัดนักวิ่งที่จบ 3 อันแรกของแต่ละฮีต และคนที่ทำเวลาดีที่สุดอีก 6 คน เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ) ช่วงออกสตาร์ตทำได้ไม่ดีนัก แต่พอเริ่มตั้งหลักได้ก็ไปได้ชิลๆ แล้ว โดยเฉพาะช่วง 30-50 เมตรสุดท้าย แน่นอนว่ามีความตื่นเต้นอยู่บ้าง แต่ก็พยายามเอ็นจอยกับการแข่งขันให้มากที่สุด
ส่วนเป้าหมายในรอบรองชนะเลิศนั้น เกาต์ เกาต์ ตอบว่า คือการวิ่งให้ได้ต่ำกว่า 20 วินาที ซึ่งจะเป็นสถิติดีที่สุดในชีวิต ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะทำได้หรือไม่
ทั้งนี้ ด้วยวัย 17 ปี เกาต์ เกาต์ เป็นนักวิ่งอายุน้อยที่สุดในประเภทวิ่ง 200 เมตร ชาย อีกทั้งเขายังเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ติดทีมชาติออสเตรเลียเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกอีกด้วย