ตำนานสักหลาด บียอร์น บอร์ก เผยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน บียอร์น บอร์ก ตำนานเทนนิสชาวสวีดิช วัย 69 ปี เปิดเผยข่าวร้ายว่า เขากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย ซึ่งส่งผลกับสภาพร่างกายอย่างมาก
บอร์กซึ่งเตรียมออกหนังสืออัตชีวประวัติเล่มใหม่ กล่าวถึงปัญหาสุขภาพของตัวเองในบทสุดท้ายของหนังสือว่า เข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ต้องทำการรักษาโดยพิจารณาอาการไปแบบวันต่อวัน ปีต่อปี แต่ก็จะสู้สุดใจประหนึ่งว่านี่เป็นรอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” เลยทีเดียว
สำหรับบอร์ก เป็นเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวแกรนด์สแลม 11 สมัย รวมถึงแชมป์วิมเบิลดันถึง 5 สมัยซ้อน นอกจากนี้ยังคว้าแชมป์อาชีพ 66 รายการ และขึ้นเป็นมือ 1 โลกอยู่ 109 สัปดาห์ ก่อนอำลาวงการอย่างกะทันหันด้วยวัยเพียง 25 ปี
บอร์กเผยกับ “บีบีซี เบรกฟาสต์” ว่า ได้คุยกับแพทย์ ซึ่งแพทย์บอกว่าอาการแย่มากๆ บอกว่าตนมีเซลล์มะเร็งที่หลับไหลอยู่ และจะต้องต่อสู้กับมันในอนาคต โดยต้องไปเข้ารับการเช็กร่างกายทุกๆ 6 เดือน หนล่าสุดคือเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน