นักกรีฑามะกัน เคอร์ลี่ย์ ตอบรับแข่งเวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์อีกคน ลั่นอยากวิ่งเร็วสุดในโลก
เฟร็ด เคอร์ลี่ย์ นักวิ่งระยะสั้นชาวอเมริกัน เจ้าของเหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตรชาย กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งถูกลงโทษห้ามแข่งขัน 12 เดือน จากการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสารต้องห้าม ได้ประกาศว่า จะร่วมการแข่งขันเวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์ มหกรรมกีฬาที่อนุญาตให้นักกีฬาสามารถใช้สารต้องห้ามและสารกระตุ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกที่นครลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม ปีหน้า
เคอร์ลี่ย์วัย 30 ปี กล่าวว่า ต้องการจะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตด้วยการไปแข่งขันเวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวได้ทุ่มพลังที่มีเพื่อเป็นมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกให้ได้ การสร้างสถิติโลกเป็นเป้าหมายสูงสุดของตัวเองอยู่เสมอ
ถ้าเคอร์ลี่ย์สามารถวิ่งในเอ็นฮานซ์เกมส์ได้เร็วกว่าสถิติโลกที่ยูเซน โบลต์ ลมกรดตำนานชาวจาเมกาเคยทำไว้ 9.58 วินาที ในระยะ 100 เมตร ที่เคยทำไว้ในศึกชิงแชมป์โลก 2009 ก็จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(31.9 ล้านบาทบาท) รวมทั้งเงินรางวัลจากเหรียญทอง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ(7.97 ล้านบาท) อีกด้วย
เคอร์ลี่ย์นับเป็นนักกรีฑาอเมริกันชายคนแรกที่ตอบรับเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ ก่อนหน้านี้เบน พราวด์ นักว่ายน้ำสหราชอาณาจักร ที่คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย ในโอลิมปิกเกมส์ 2024 ออกมายืนยันว่าจะร่วมแข่งเวิลด์ เอ็นฮานซ์เกมส์มาแล้วด้วย