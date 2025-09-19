เกาต์ เกาต์ ชี้ประสบการณ์ล้ำค่าแม้ชวดเข้าชิง ไลล์สชมอนาคตสดใส
เกาต์ เกาต์ ลมกรดวัย 17 ปี ชาวออสเตรเลียเชื้อสายเซาธ์ซูดาน พลาดตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร ชาย ศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 18 กันยายน เกาต์ เกาต์ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 4 ของฮีตที่ 2 ทำเวลา 20.36 วินาที เป็นลำดับที่ 18 จากผู้เข้าร่วม 24 คน
แม้จะไม่สามารถผ่านเข้าชิง หรือทำลายสถิติของตัวเองด้วยการวิ่งต่ำกว่า 20 วินาที ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่เกาต์ เกาต์ กล่าวว่า เป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อเมื่อคิดถึงความแตกต่างของเหรียญสองด้าน เพราะหลังจากนี้จะกลับไปแข่งขันรายการกรีฑานักเรียนที่รัฐควีนส์แลนด์ในเดือนหน้า รวมถึงเตรียมสอบปลายภาคที่โรงเรียน ขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆ จะกลับบ้านไปใช้ชีวิตหรือทำงานหลักของตัวเอง
เกาต์ เกาต์ กล่าวต่อว่า การได้เข้าร่วมแข่งขันกับนักกรีฑาชั้นนำของโลกทำให้ตัวเองเกิดความกระหาย เพราะระลึกได้ว่าตัวเองยังเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งในตอนนี้ แต่การที่สามารถสู้กับพวกเขาได้ทั้งที่ยังเป็นเด็ก ยังมีเวลาพัฒนา บรรดาคู่แข่งตนอาจจะแข่งต่ออีกไม่ถึง 15 ปี แต่ตนยังมีเวลาเหลือเฟือ โดยรู้ดีว่าถ้าสามารถทำได้อย่างนี้ตอนอายุ 17 ก็จะสามารถทำได้ตอนอายุ 25 ปีเช่นกัน แถมยังทำได้ดีขึ้นกว่าตอนนี้อีก้ดวย
ด้านโนอาห์ ไลล์ส ลมกรดดังชาวอเมริกัน ดีกรีอดีตแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ระยะ 100 เมตร และทำเวลาเข้าสู่รอบชิงดีที่สุดที่ 19.51 วินาที กล่าวชมเกาต์ เกาต์ ว่า ตอนอายุเท่ากัน เขาเก่งกว่าและมีพรสวรรค์มากกว่าตน เขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยม มีวิธีคิดที่ดี และมีทีมงานชั้นเลิศรายรอบ เป็นเรื่องน่าสนใจติดตามอย่างมากว่าพัฒนาการของเขาจะเป็นอย่างไร แต่ส่วนตัวเชื่อว่าอนาคตของเขาสดใสแน่อน