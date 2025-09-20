อากัสซี่ยกอัลคาราซคือบิ๊กทรีรวมร่างในคนเดียว
อังเดร อากัสซี่ อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวอเมริกัน ออกมาชื่นชมคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 ของโลกคนปัจจุบันชาวสเปน ว่า อัลคาราซเปรียบเสมือนการผสมผสานกันระหว่าง “บิ๊กทรี” ของยุคก่อน คือ โนวัก โยโควิช, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ราฟาเอล นาดาล รวมกันในคนเดียว เขาเล่นเกมรับเหมือนโยโควิช บางครั้งก็เหมือนเฟเดอเรอร์ เขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยเห็นมา อาจจะไม่ได้เจอกันมากนัก แต่เมื่อได้ลงไปมอบถ้วยรางวัลให้เขาในคอร์ต ก็เป็นเรื่องที่พิเศษมาก ไม่ว่าอัลคาราซจะไปที่ไหน ทุกคนก็รักเขา อาจจะเพราะหลายๆ เหตุผล แต่สิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในการเล่นเทนนิส เป็นการผสมรวมกันของนักเทนนิสยุคก่อนหน้านี้ในตัวคนเดียว