เปาลินี่พาอิตาลีคว่ำสหรัฐ ป้องแชมป์บิลลี่ จีน คิง คัพ
อิตาลีป้องกันแชมป์โลกเทนนิสประเภททีมหญิง “บิลลี่ จีน คิง คัพ” ได้สำเร็จ หลังคว้าชัยเหนือสหรัฐอเมริกา 2-0 คะแนนรวม ในรอบชิงชนะเลิศ ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 กันยายน เป็นแชมป์สมัยที่ 6 ของทีม
แยสมิน เปาลินี่ นักหวดสาวมือ 8 ของโลก เป็นกำลังสำคัญของอิตาลีในการป้องกันแชมป์ โดยเอาชนะเจสซิก้า เปกูล่า มือ 7 โลกชาวอเมริกัน 6-4, 6-2 โดยปีนี้ เปาลินี่ไม่แพ้ใครเลยในรายการนี้ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ โดยเปาลินี่ช่วยทีมจบรองแชมป์ปี 2023 ก่อนคว้าแชมป์แรกในรอบ 11 ปีเมื่อปีที่แล้ว
เปาลินี่วัย 29 ปี กล่าวว่า เป็นเรื่องสุดยอดมากๆ ไม่คาดคิดมาก่อน นับเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยม และเป็นเรื่องดีที่ได้แข่งขันรายการนี้ สหรัฐเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆ จึงไม่ใช่งานง่ายแต่อย่างใด
ขณะที่เอลิซาเบ็ตต้า ค็อกเชียเร็ตโต้ มือ 91 โลก คว้าชัยเหนือเอ็มม่า นาวาร์โร่ มือ 17 โลก 6-4, 6-4 ช่วยคว้าแต้มสำคัญอีกคู่หนึ่ง