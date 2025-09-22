เฟรเซอร์-ไพรซ์ อำลาลู่ ช่วยทีมไต้ฝุ่นจาเมกาคว้าเหรียญเงินชิงแชมป์โลก
เชลลี่-แอนน์ เฟรเซอร์-ไพรซ์ ลมกรดสาวชาวจาเมกา วัย 38 ปี อำลาวงการกรีฑาโลกอย่างเป็นทางการแล้ว หลังลงแข่งขันอีเวนต์สุดท้าย ช่วยทีมไต้ฝุ่นจาเมกาคว้าเหรียญเงินวิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตร หญิง ศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน โดยทำเวลา 41.79 วินาที ขณะที่เหรียญทองเป็นของสหรัฐอเมริกา 41.75 วินาที และเหรียญทองแดง เยอรมนี 41.87 วินาที
สำหรับเฟรเซอร์-ไพรซ์ โลดแล่นในวงการกรีฑามา 18 ปี นับเป็นนักวิ่งระยะสั้นหญิงที่คว้าเหรียญรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากโอลิมปิกเกมส์ และ 10 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากศึกชิงแชมป์โลก ในจำนวนนี้เป็นการครองเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร หญิง โอลิมปิกเกมส์ 2 สมัย (ปี 2008 และ 2012) รวมถึงแชมป์โลก 5 สมัย โดยมีเพียงหนเดียวที่ไม่ได้เข้าร่วมคือศึกชิงแชมป์โลก 2017 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เนื่องจากเธอให้กำเนิดลูกชาย
นอกจากนี้ เธอยังทำสถิติลมกรดหญิงที่เร็วที่สุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ ด้วยเวลา 10.60 วินาที ที่ระยะ 100 เมตร อีกด้วย
เฟรเซอร์-ไพรซ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตัวเองมีช่วงชีวิตการเป็นนักกรีฑาอาชีพที่สุดยอดมากๆ และเหรียญเงินที่ทำได้ในวันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษสั่งลา ลูกชายจะต้องตื่นเต้นมากๆ แน่นอน การได้ปิดฉากที่ญี่ปุ่นถือว่าชีวิตนักกรีฑามาครบวงรอบแล้ว เพราะเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกครั้งแรก็เป็นที่นี่ เมื่อปี 2007 รู้สึกยินดีกับเหรียญรางวัลต่างๆ ที่ได้รับตลอดเส้นทาง รวมถึงการไปเยือนสนามต่างๆ ต่อหน้าแฟนๆ มากมาย หลังจากนี้ก็มีแผนจะสนับสนุนนักกีฬาโดยเฉพาะผู้หญิง และมีบทบาทเพื่อสังคม
เฟรเซอร์-ไพรซ์ กล่าวด้วยว่า คิดว่าที่ผ่านมาตัวเองทำอะไรมากมายให้กับวงการกรีฑา หลังจากคลอดลูกแล้ว อาจมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งคำถามว่าเหตุใดยังกลับมาแข่งขันอีก แต่ส่วนตัวมองว่าสิ่งสำคัญคือการปิดฉากในแบบฉบับของตัวเอง ปีที่แล้วตนไม่มีโอกาสนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวด แต่การได้มีโอกาสได้ลงแข่งขันอีกครั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ตอนนี้ความรู้สึกต่างๆ ยังไม่ท่วมท้นมากนัก แต่เมื่อกลับบ้านแล้ว เชื่อว่าจะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้
สำหรับการแข่งขันวิ่งผลัด 4 คูณ 100 เมตร ชาย ศึกชิงแชมป์โลก เหรียญทองเป็นของสหรัฐอเมริกา 37.29 วินาที เหรียญเงิน แคนาดา 37.55 วินาที เหรียญทองแดง เนเธอร์แลนด์ 37.81 วินาที