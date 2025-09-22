ฮอร์เนอร์ลาทีมเรดบูลเต็มตัว รับเงินชดเชยมหาศาล 2.2 พันล้าน!
คริสเตียน ฮอร์เนอร์ ลาทีมฟอร์มูล่าวัน “เรดบูล” อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน หลังจากโดนปลดจากตำแหน่งหัวหน้าทีมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยสื่ออังกฤษรายงานว่า เขาได้รับเงินชดเชยจากการพ้นจากหน้าที่ดังกล่าว 60 ล้านยูโร (2,220 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นเงินชดเชยก้อนใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการกีฬาโลก
ฮอร์เนอร์วัย 51 ปี เข้าไปคุมทีมเรดบูลตั้งแต่เข้าร่วมแข่งขันเอฟวันในปี 2005 และมีบทบาทพาทีมคว้าแชมป์โลกประเภทนักขับ 8 สมัย รวมถึงแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตอีก 6 สมัย โดยสัญญาปัจจุบันของเขายาวถึงปี 2030 ได้รับค่าตอบแทน 12 ล้านยูโร (444 ล้านบาท) ต่อปี
ย้อนไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เรดบูลออกแถลงการณ์ว่า ฮอร์เนอร์พ้นจากหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทีมแล้ว โดยช่วง 18 เดือนก่อนหน้านั้น ผู้บริหารทีมคนดังเข้าไปพัวพันในประเด็นฉาว โดนพนักงานหญิงกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งฮอร์เนอร์ถูกตรวจสอบโดยทนายความ 2 คน 2 ครั้ง และได้รับการเคลียร์ชื่อทั้ง 2 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดกรณีอื้อฉาวดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาการบริหารงานภายในทีม ประกอบกับเรดบูลเริ่มมีปัญหาเรื่องผลงานในสนาม โดยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว เอเดรียน นิวอีย์ ซึ่งหลายคนยกย่องว่าเป็นนักออกแบบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเอฟวัน ได้ลาออกจากทีมเพราะไม่พอใจข้อกล่าวหาดังกล่าว อีกทั้งยังขัดแย้งกับฮอร์เนอร์และบางคนในทีมเรื่องแนวทางการทำงาน ต่อมา โจนาธาน วีตลีย์ ผู้อำนวยการกีฬาของทีมซึ่งทำหน้าที่มานาน ก็มาลาออกในเดือนกรกฎาคม และย้ายไปเป็นหัวหน้าทีมซอเบอร์ ส่วนวิล คอร์ตเนย์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ลาออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และเตรียมไปอยู่กับแม็คลาเรน
รายงานข่าวระบุว่า ปัญหาภายในประกอบกับผลงานที่ตกต่ำลงทำให้หุ้นส่วนของเรดบูลเสื่อมศรัทธาในตัวฮอร์เนอร์ จนนำไปสู่การปลดจากตำแหน่งหัวหน้าทีมและงานด้านการบริหารทีมในที่สุด