ทีมเวิลด์คว้าแชมป์เลเวอร์คัพสมัย 3 ชนะทีมยุโรป 15-9
ทีมเวิลด์คว้าชัยชนะเหนือทีมยุโรป 15-9 คะแนน คว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษ “เลเวอร์คัพ 2025” ที่เชสเซ็นเตอร์ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กันยายน
สำหรับรายการนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมนักเทนนิสยุโรป กับ ทีมนักเทนนิสทั่วโลก โดยแต่ละทีมจะมีนักหวด 6 คน แข่งขัน 3 วัน วันละ 4 แมตช์ แบ่งเป็นชายเดี่ยว 3 แมตช์ และชายคู่ 1 แมตช์ วันแรกผู้ชนะจะได้ 1 แต้ม วันที่สองจะได้ 2 แต้ม และวันที่สามจะได้ 3 แต้ม
หลังจบการแข่งขันวันที่สอง ทีมเวิลด์นำอยู่ 9-3 คะแนน และต้องหาแชมป์กันในวันสุดท้าย ผลปรากฏว่า ออกสตาร์ตวันด้วยประเภทคู่ คาร์ลอส อัลคาราซ กับ แคสเปอร์ รุด จากทีมยุโรป ชนะ อเล็กซ์ มิเชลสัน กับ ไรล์ลี่ โอเปลก้า 7-6(4), 6-1 ทำให้ทีมยุโรปไล่มาที่ 6-9
คู่สอง อเล็กซ์ เดอ มิเนาร์ ของทีมเวิลด์ ชนะ ยาคุบ เมนซิก จากทีมยุโรป 6-3, 6-4 ทีมเวิลด์ขยับนำ 12-6
คู่สาม คาร์ลอส อัลคาราซ ชนะ ฟรานซิสโก้ เชรุนโดโล่ จากทีมเวิลด์ 6-2, 6-1 แต่ทีมเวิลด์ยังนำ 12-9
คู่สุดท้าย เทย์เลอร์ ฟริตซ์ มือ 1 ของทีมเวิลด์ ชนะ อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ จากทีมยุโรป 6-3, 7-6(4) ทำให้ทีมเวิลด์คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน 15-9 เป็นแชมป์สมัยที่ 3 ต่อจากปี 2022, 2023 จากการแข่งขันทั้งหมด 8 ครั้ง