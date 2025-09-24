โนเล่ยืนยันแข่งเซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส ต้นเดือนต.ค. รายการแรกนับจากยูเอส โอเพ่น
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย ยืนยันที่จะลงแข่งขันรายการ “เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส” ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม หลังจากไม่ได้ลงแข่งขันรายการใดๆ เลย นับตั้งแต่ตกรอบรองชนะเลิศ แกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน
โนเล่ในวัย 38 ปี ลดโปรแกรมการแข่งขันให้น้อยลง เพื่อรักษาสภาพร่างกาย ซึ่งในเซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส เมื่อปีที่แล้ว เขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่แพ้ให้กับยานนิก ซินเนอร์ นักหวดอิตาเลียน แต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยได้แชมป์รายการนี้มาถึง 4 ครั้ง
นอกจากนั้นยังมีการยืนยันโปรแกรมการแข่งขันในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้ว
ในช่วงวันที่ 2-8 พฤศจิกายน โยโควิชจะแข่งขันในรายการ “เฮนเลนิค แชมเปี้ยนชิพ” ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งเป็นรายการที่ครอบครัวของโนเล่ถือลิขสิทธิ์อยู่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจากกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ไปแข่งที่กรีซ เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นคาดว่าโนเล่จะแข่งขันในรายการ “เอทีพี ไฟนัลส์ 2025” ระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี หลังจากที่ปีก่อนไม่ได้ร่วมแข่งขัน