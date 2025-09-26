เลเกอร์สต่อสัญญาเฮดโค้ช หวังเลอบรอนอยู่กับทีมจนลาวงการ
ร็อบ เพลินก้า ประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านบาสเกตบอลและผู้จัดการทั่วไปของทีมแอลเอ เลเกอร์ส ในลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ให้สัมภาษณ์สื่อในงานแถลงข่าวก่อนฤดูกาลใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ว่า เลเกอร์สได้ตัดสินใจต่อสัญญากับเฮดโค้ช เจเจ เรดิก ออกไป หลังจากร่วมงานกันมา 1 ปี
เรดิกเซ็นสัญญากับเลเกอร์ส 4 ปี คิดเป็นมูลค่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,024 ล้านบาท) เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2024 ส่วนสัญญาใหม่นั้นยังไม่มีรายละเอียดออกมา อย่างไรก็ตาม เพลินก้ากล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของความมั่นใจและเชื่อใจว่าเรดิกเป็นโค้ชที่ฝีมือดี สามารถช่วยทีมประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ดึงตัวตนความเป็นเลเกอร์สออกมาได้อย่างชัดเจน การตัดสินใจต่อสัญญากับโค้ชก็เพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนในสิ่งที่เราเชื่อมั่น และเชื่อว่านักกีฬาจะสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการมีแผนงานระยะยาวเป็นเรื่องดีกับทีม
สำหรับเรดิกวัย 41 ปี เคยเล่นในเอ็นบีเอมา 15 ปี หลังเลิกเล่นก็ทำงานเป็นผู้บรรยายและนักวิจารณ์เอ็นบีเอ โดยเพิ่งเริ่มงานโค้ชเป็นปีแรกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว พาเลเกอร์สจบฤดูกาลปกติด้วยสถิติชนะ 50 แพ้ 32 เป็นอันดับ 3 ของสายตะวันตก ก่อนแพ้มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ตกรอบแรกในช่วงเพลย์ออฟ
เพลินก้ายังกล่าวถึงเลอบรอน เจมส์ ซุเปอร์สตาร์ของทีมที่ตัดสินใจใช้ออปชั่นมูลค่า 52.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,683.2 ล้านบาท) สำหรับฤดูกาลใหม่ ซึ่งจะเป็นการเล่นให้เลเกอร์สฤดูกาลที่ 8 และเล่นในลีกเอ็นบีเอฤดูกาลที่ 23 ของเจ้าตัว โดยเลอบรอนจะอายุ 41 ปี ในเดือนธันวาคมนี้
เพลินก้ากล่าวว่า สิ่งแรกที่เราอยากทำเกี่ยวกับเลบรอนคือการแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจของเขาที่เลือกจะเล่นต่อไป ซึ่งเขาคู่ควรกับสิ่งนั้น เราหวังว่าเขาจะอยู่กับเราไปจนเลิกเล่น ถ้าเขายังอยากเล่นต่อในฤดูกาลถัดไป เราก็ยินดีที่จะเจรจาสัญญาใหม่ในช่วงซัมเมอร์หน้า