อัลคาราซรับกังวลเจ็บข้อเท้า หลังมีอาการไม่ดีในศึกเจแปน โอเพ่น
คาร์ลอส อัลคาราซ นักหวดสเปน มือ 1 ของโลก เอาชนะเซบาสเตียน บาเอซ มือ 41 ของโลกจากอาร์เจนตินา 6-4, 6-2 ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบแรก ศึก “เจแปน โอเพ่น” ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน อย่างไรก็ตามในเซตแรก อัลคาราซต้องลงไปนั่งกองกับพื้น เพราะมีอาการเจ็บข้อเท้า จนต้องเบรกดูอาการ
อัลคาราซกล่าวหลังจบการแข่งขันว่า ยอมรับว่ารู้สึกกลัวจะเจ็บหนัก หลังจากเท้าแตะพื้นก็รู้สึกเจ็บที่ข้อเท้า แต่ดีใจที่ยังเล่นต่อไปได้ และเล่นได้ดี ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะลงแข่งขันรอบสอง จะฟื้นฟูให้หายดีที่สุด เพื่อสู้ต่อในรอบถัดไป
นักหวดมือ 1 ของโลกชนะ 48 จาก 51 แมตช์หลังสุด โดยในรอบสองที่โตเกียวจะพบกับชิซู เบิร์กส์ มือ 45 ของโลกจากเบลเยียม