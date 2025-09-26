สลด! แชมป์มาราธอนวูบขณะซ้อม เสียชีวิตในวัย 30 ปี
เกิดเรื่องเศร้าในวงการกรีฑาโลก เมื่อเชวาร์เก้ อาลีน ปอดเหล็กสาวชาวเอธิโอเปีย เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 30 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน หลังจากทรุดไประหว่างการซ้อม และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
อาลีนลงแข่งขันมาราธอนอาชีพรวม 27 รายการ ระหว่างปี 2011-2025 คว้าแชมป์ได้ 12 รายการ โดยรายการล่าสุดที่คว้าแชมป์คือศึก “สตอกโฮล์ม มาราธอน” ที่ประเทศสวีเดน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สถิติส่วนบุคคลที่ดีที่สุดคือ 2 ชั่วโมง 27 นาที 26 วินาที ในการแข่งขันที่เคปทาวน์ แอฟริกาใต้ เมื่อปี 2023
หลังทราบข่าวเศร้าดังกล่าว ฝ่ายจัดการแข่งขันสตอกโฮล์ม มาราธอน ได้โพสต์อินสตาแกรมว่า เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ทราบข่าวการจากไปของเชวาร์เก้ อาลีน แชมป์สตอกโฮล์ม มาราธอน 2025 เธอรู้สึกไม่ค่อยดีระหว่างการซฝึกซ้อมและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่น่าเศร้าที่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ เราขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเธอทุกคน
อาลีนสร้างชื่อตั้งแต่ปี 2010 ตอนที่เธอขอยืมรองเท้าเพื่อลงแข่งขัน “เมาต์ วอชิงตัน โร้ด เรซ” ก่อนที่เธอจะทำลายสถิติการแข่งขันด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที 21 วินาที หลังจากนั้น เธอก็ตัดสินใจลาบ้านเกิดไปปักหลักซ้อมที่นิวยอร์กและเม็กซิโกเพื่อเดินหน้าอาชีพนักวิ่งมาราธอนอย่างจริงจัง กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้จึงกลับไปซ้อมที่บ้านเกิด เอธิโอเปีย ซึ่งเธอวูบระหว่างซ้อมและเสียชีวิตในที่สุด