อัลคาราซชมทีมกายภาพบำบัดเจ๋งที่สุดในโลก ช่วยให้กลับมาเล่นได้ดี แม้เจ็บข้อเท้า
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวสเปน ออกมาชื่นชมทีมกายภาพบำบัดของเขา หลังจากคว้าชัยชนะผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว ศึก “เจแปน โอเพ่น” ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา
ในรอบสอง อัลคาราซ ชนะ ชิซู เบิร์กส์ มือ 45 ของโลกจากเบลเยียม 6-4, 6-3 ทั้งๆ ที่ในรอบแรก เขามีอาการจ็บข้อเท้าและออกมายอมรับว่ากังวลกับอาการเจ็บของตัวเอง
นักหวดมือ 1 ของโลกกล่าวหลังจบการแข่งขันรอบสอง ว่า รู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ปกติ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกกังวลกับอาการเจ็บข้อเท้าอยู่บ้างในจังหวะที่เคลื่อนไหว แต่ก็ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนหน้านี้เคยบอกไปแล้วว่าตัวเองมีทีมนักกายภาพบำบัดที่ดีที่สุดในโลก ที่เชื่อมั่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และขอพูดแบบนั้นอีกครั้ง เพราะการดูแลข้อเท้าของทีมนักกายภาพมันดีมากๆ
อัลคาราซผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับแบรนดอน นากาชิมะ มือ 33 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา