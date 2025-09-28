มาร์เกซเข้าที่ 2 ที่โมเตกิ การันตีคว้าแชมป์โลกโมโตจีพี สมัย 7
มาร์ก มาร์เกซ นักขับชาวสเปนของทีมดูกาติ การันตีคว้าแชมป์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี 2025” แน่นอนแล้ว หลังจากทำผลงานยอดเยี่ยม เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 2 ในรายการ “โมตุล กรังด์ปรีซ์ ออฟ เจแปน” ที่สนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 กันยายน
จากการคว้าอันดับ 2 ที่โมเตกิ ทำให้มาร์เซได้คะแนนสะสมเพิ่ม 20 คะแนน มีคะแนนรวม 541 คะแนน เหนือกว่าอเล็กซ์ มาร์เกซ น้องชายของตัวเองจากทีมเกรซินี่ มากถึง 201 แต้ม และเหลือการแข่งขันอีกแค่ 5 สนามเท่านั้น ทำให้อเล็กซ์ไม่สามารถไล่ตามพี่ชายได้ทันแล้ว
มาร์กคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่ 7 ต่อจากปี 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 ที่อยู่กับฮอนด้า และเป็นการกลับมาคว้าแชมป์โลกได้อีกครั้งในรอบ 6 ปี
Being the best is just a moment.
Making history lasts forever.
This is more than a number… @marcmarquez93 2025 @MotoGP WORLD CHAMPION.#MoreThanANumber #ForzaDucati pic.twitter.com/TH2yPAvJYuADVERTISMENT
— Ducati Corse (@ducaticorse) September 28, 2025