สเวียเท็กบ่นโปรแกรมแน่นเกินไป ต้องวางแผนให้ดีขึ้นอีก รับโฟกัสอันดับโลกน้อยลงมา
อิก้า สเวียเท็ก นักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวโปแลนด์ ออกมาแสดงความเห็นว่า การแข่งขันเทนนิสอาชีพในตอนนี้มีโปรแกรมที่แน่นมากจนเกินไป ส่วนตัวแล้วพยายามแบ่งช่วงเวลาในรอบปีออกเป็นฤดูกาล และโฟกัสกับรายการที่จะต้องไปแข่งขันเท่านั้น แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากมากอยู่ดี เนื่องจากมีเวลาในการซ้อมเตรียมตัวช่วงปิดฤดูกาล 4 สัปดาห์ และวันหยุดอีกแค่ 8 วันเท่านั้น เมื่อจบโปรแกรมแข่งขันในเดือนธันวาคม มีเวลาเหลืออีกแค่เดือนเดียว หลังจากนั้นก็ต้องแข่งขันตลอด 11 เดือนของปีหน้า ดังนั้นจึงต้องเดินหน้าไปทีละขั้น เพราะโปรแกรมแข่งขันมันมากเหลือเกิน
สเวียเท็กกล่าวอีกว่า ถึงแม้จะโฟกัสไปกับการทวงมือ 1 ของโลกคืนจากอารีน่า ซาบาเลนก้า นักหวดเบลารุสให้ได้ แต่ก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ทุกวัน โดยเฉพาะในแมตช์แข่งขันก็ยิ่งโฟกัสกับอันดับโลกน้อยลงไปมาก เพราะตัวเธอเองโตขึ้นมากแล้ว มีประสบการณ์มากขึ้น ทำให้มีความคิดที่ต่างออกไป ช่วงต้นปีที่ผ่านมา คิดถึงเรื่องนี้มากเกินไป และได้แชร์ความคิดผ่านทางอินสตาแกรม อย่างไรก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนแนวทางการเล่นของตัวเองได้ ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากกับผลงานของตัวเอง จึงได้ปรับเปลี่ยนความคิดไป มองไปถึงการคว้าชัยชนะมากกว่ามองถึงอันดับโลก เพราะมันก็เป็นแค่เรื่องของตัวเลข