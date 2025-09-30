สเวียเท็กชี้นักหวดมือท็อปกรอบไปตามๆ กัน เหตุโปรแกรมแข่งเยอะเกิน
อิก้า สเวียเท็ก นักเทนนิสสาวมือ 2 ของโลกชาวโปแลนด์ เชื่อว่า นักเทนนิสหลายคนมีอการล้าจากการกรำศึกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง “เอเชี่ยนสะวิง” ซึ่งแข่งติดๆ กันในฝั่งเอเชีย ทั้งที่เป็นช่วงปลายฤดูกาลแล้ว สำหรับหลายคนคิดว่าใกล้ถึงเวลาพัก แต่กลับต้องฮึดแข่งติดๆ กันหลายรายการ ยอมรับว่าตัวเองก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า ชีวิตนักเทนนิสของตนจะเป็นอย่างไร บางทีอาจจะต้องเลือกแข่งและไม่แข่งบางรายการ ต่อให้เป็นรายการใหญ่ก็ตาม การที่ดับเบิลยูทีเอกำหนดเงื่อนไขลำดับรายการที่มีความจำเป็นต้องแข่งขัน ทำให้นักกีฬาต้องเหนื่อยอย่างมาก
ทั้งนี้ นักเทนนิสมือท็อปของโลกมีเงื่อนไขบังคับว่าต้องแข่งขันรายการระดับแกรนด์สแลม 4 รายการ, รายการระดับดับเบิลยูทีเอ 1000 6 รายการ และรายการระดับดับเบิลยูทีเอ 500 อีก 6 รายการ ใน 1 ปี หากไม่ร่วมแข่งขันตามจำนวนที่กำหนด จะต้องถูกหักคะแนนสะสมหรือโดนโทษปรับ อีกทั้งการเพิ่มโปรแกรมแข่งขันทั้งเอทีพีและดับเบิลยูทีเอ ทำให้ฤดูกาลหนึ่งยาวนานถึง 11 เดือน
สำหรับรายการล่าสุด “ไชน่า โอเพ่น” ที่ประเทศจีน ซึ่งกำลังแข่งขันในขณะนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน มีถึง 5 แมตช์ที่แข่งไม่ได้เนื่องจากนักกีฬามีปัญหาบาดเจ็บ โดยสเวียเท็กก็เข้ารอบหลังแข่งไปได้เซตเดียวเนื่องจากคู่แข่ง คามิล่า โอโซริโอ ขอถอนตัว
สเวียเท็กซึ่งลงแข่งขันครบตามเงื่อนไขในปีนี้กล่าวต่อว่า ไม่คิดว่านักเทนนิสมือท็อปของโลกจะลงแข่งขันตามเงื่อนไขที่ทัวร์กำหนดไว้ได้ทั้งหมด เป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดสรรโปรแกรมแข่งขันให้แน่นขนาดนั้น เราต้องฉลาดเลือก และพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้คงสภาพร่างกายเอาไว้
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม สมาคมนักเทนนิสอาชีพได้ยื่นฟ้ององค์กรเทนนิสโลกหลายองค์กรว่าจัดโปรแกรมแข่งขันโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา ขณะที่ดับเบิลยูทีเอก็ตอบโต้ว่าเป็นคำกล่าวหาที่เลื่อนลอย และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงการเติบโตของวงการเทนนิสหญิง