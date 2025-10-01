อัลคาราซคว้าแชมป์ที่ญี่ปุ่น ก่อนถอนตัวศึกเซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิสมือ 1 โลกชาวสเปน คว้าแชมป์เอทีพีทัวร์รายการที่ 8 ในปีนี้ หลังเอาชนะเทย์เลอร์ ฟริตซ์ มือวางอันดับ 2 ชาวอเมริกัน 6-4, 6-4 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “เจแปน โอเพ่น” ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน
อย่างไรก็ตาม หลังการแข่งขันดังกล่าว อัลคาราซได้ประกาศถอนตัวจากศึกใหญ่ “เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส” ที่ประเทศจีน ในสัปดาห์นี้ โดยโพสต์อินสตาแกรมว่า จำเป็นต้องตัดสินใจพักเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพราะมีปัญหาไม่ค่อยสมบูรณ์นัก หลังจากปรึกษากับทีมงานแล้ว คิดว่าการพักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ก่อนหน้านี้ ในการแข่งขันรอบแรกที่ญี่ปุ่น อัลคาราซมีอาการข้อเท้าพลิก แต่ก็ยังฮึดกลับมาแข่งต่อจนคว้าแชมป์ได้ในที่สุด
โดยตั้งแต่แพ้ให้ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 2 ของโลกชาวอิตาเลียน ในศึกแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” เมื่อเดือนกรกฎาคม อัลคาราซก็คว้าแชมป์เอทีพีได้ 3 รายการติดต่อกัน คือ ซินซินเนติ โอเพ่น, ยูเอส โอเพ่น และเจแปน โอเพ่น
ด้านซินเนอร์ คู่ปรับสำคัญ ลงแข่งขันรายการ “ไชน่า โอเพ่น” ที่จีน วันเดียวกัน เอาชนะอเล็กซ์ เดอ มิเนาร์ จากออสเตรเลีย 6-3, 4-6, 6-2 ในรอบรองชนะเลิศ ผ่านเข้าไปชิงกับเลิร์นเนอร์ เถียน ดาวรุ่งวัย 19 ปี ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้าชิงรายการเอทีพีทัวร์เป็นหนแรกหลังดานีล เมดเวเดฟ อดีตมือ 1 โลกชาวรัสเซีย ถอนตัวขณะตามอยู่ 7-5, 5-7, 0-4 โดยมีอาการตะคริว และยังโดนกรรมการเตือนว่าไม่ตั้งใจเล่น จนเจ้าตัวเถียงเดือดกับกรรมการในเซตสาม