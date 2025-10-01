ซินเนอร์คว้าแชมป์ปักกิ่ง โอเพ่น สมัย2 ขออย่ายกตัวเองเทียบโนเล่ เพราะคนละชั้น
ยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสอิตาเลียน มือ 2 ของโลก คว้าแชมป์เทนนิสเอทีพีทัวร์ รายการ “ปักกิ่ง โอเพ่น” หลังเอาชนะเลิร์นเนอร์ เถียน มือ 52 ของโลกชาวอเมริกัน 6-2, 6-2 ในรอบชิงชนะเลิศ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นับเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่ 2 ต่อจากปี 2023 เป็นแชมป์รายการที่ 3 ในปีนี้ และเป็นแชมป์รายการที่ 21 ของซินเนอร์ด้วย
ซินเนอร์กล่าวว่า ไม่อยากให้เอาตัวเองไปเทียบกับโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบียที่เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วถึง 6 ครั้ง เพราะตัวเองกับโนเล่คนละชั้นกัน เมื่อมองจากความสำเร็จที่โนเล่ทำได้ตลอดการเล่นเทนนิส ส่วนตัวเองก็เป็นแค่นักเทนนิสอายุ 24 ปี ที่อยากเล่นเทนนิสให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้