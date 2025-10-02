มงฟิส อดีตมือ 6 โลก ประกาศเตรียมแขวนไม้หลังจบฤดูกาลหน้า
กาเอล มงฟิส นักเทนนิสมือเก๋าชาวฝรั่งเศส ดีกรีอดีตมือ 6 ของโลก ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า จะแขวนแร็กเกตอย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาล 2026
นักหวดดังวัย 39 ปี นับเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งของทัวร์ เนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ ดูกระฉับกระเฉง และโลดโผน โดยคว้าแชมป์เอทีพีทัวร์มา 13 รายการ และเมื่อเดือนมกราคม เขาทำสถิติเป็นนักเทนนิสอายุมากที่สุดที่คว้าแชมป์ของเอทีพีทัวร์ ในรายการ “ออคแลนด์ โอเพ่น” ที่นิวซีแลนด์ ขณะอายุได้ 38 ปี กับ 4 เดือน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเขาตกไปเป็นมืออันดับ 53 ของโลก และมีปัญหาบาดเจ็บในช่วงหลายปีหลัง ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งถอนตัวจากรายการ “เฉิงตู โอเพ่น” เพราะปัญหาเจ็บข้อเท้า
มงฟิสโพสต์อินสตาแกรมว่า ชีวิตคนเราสั้นนัก เชื่อเถอะว่าถ้าตนบอกว่าไม่เคยเสียใจอะไรเลย นั่นคือความจริง ความรู้สึกที่มีในตอนนี้คือความโชคดี เป็นความโชคดีอย่างเหลือเชื่อและบ้าบอที่สุด กับโอกาสได้เล่นเทนนิสในยุคทองเคียงข้างนักหวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บางคน ทั้งโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ราฟาเอล นาดาล, โนวัก โยโควิช, แอนดี้ เมอร์เรย์ และการที่ได้เปลี่ยนความรักที่มีต่อกีฬาเทนนิสให้กลายเป็นอาชีพก็ถือเป็นโชคดีอย่างมาก จึงรู้สึกปลื้มใจเสมอกับทุกช่วงเวลาตลอด 21 ปีในการเล่นเทนนิสอาชีพ
มงฟิสซึ่งเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแกรนด์สแลมมา 2 ครั้ง กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้จะเคยเข้าใกล้แต่ก็ไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมมาก่อน คงไม่ฝืนบอกว่าคาดหวังจะทำให้ได้ในปีหน้า ตอนนี้วงการเทนนิสมีนักหวดสายเลือดใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และหวังว่าพวกเขาจะสนุกกับการแข่งขันเหมือนที่ตนเป็นมาตลอด 2 ทศวรรษ