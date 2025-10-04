อัลคาราซเห็นด้วยกับสเวียเท็ก นักเทนนิสโดนยัดเยียดให้แข่งถี่เกินไป
คาร์ลอส อัลคาราซ นักเทนนิส มือ 1 ของโลกชาวสเปน ออกมาเห็นด้วยกับการที่อิก้า สเวียเท็ก นักหวด มือ 2 ของโลกชาวโปแลนด์ ออกมาบ่นเรื่องโปรแกรมการแข่งขันมากเกินไป และมีรายการที่บังคับให้แข่งหลายรายการ ว่า เห็นด้วยกับสเวียเท็กว่าโปรแกรมแข่งแน่นมากๆ โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์บังคับที่ติดๆ กัน พวกเขามีกฎว่าเราต้องเล่นในรายการมาสเตอร์ส 500, 1000 รายการอื่นๆ นักเทนนิสไม่มีทางเลือกไม่ว่าจะอยากเล่นหรือไม่ ดังนั้นในอนาคตก็ต้องพิจารณาที่จะไม่แข่งรายการบังคับบ้าง เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตเอาไว้ หรืออาจจะมากกว่าเรื่องของร่างกาย
อัลคาราซกล่าวอีกว่า เรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญ เพราะถ้าต้องแข่งขันรายการที่บังคับให้แข่งติดต่อกันมากๆ จะไม่มีเวลาพักสมองเลย ดังนัน้จึงเลือกถอนตัวบางรายการเพื่อสุขภาพจิตของตัวเอง เชื่อว่านักเทนนิสคนอื่นๆ ก็คงเห็นด้วยกับสิ่งที่สเวียเท็กสื่อสารออกมาด้วย
ก่อนหน้านี้ โนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบียก็ออกมาวิจารณ์เช่นกันว่า ฝ่ายจัดการแข่งขันมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าสวัสดิภาพของนักเทนนิส