ซินเนอร์ลุ้นเหนื่อยถ้าหวังเบียดอัลคาราซขึ้นมือ 1 ส่งท้ายปี หลังถอนหวดเซี่ยงไฮ้
ความหวังของยานนิก ซินเนอร์ นักเทนนิสมือ 2 ชาวอิตาเลียน ที่ต้องการเบียดแซงคาร์ลอส อัลคาราซ คู่ปรับสำคัญชาวสเปน กลับขึ้นไปเป็นมือ 1 ของโลกส่งท้ายปี เริ่มริบหรี่ลง หลังจากซินเนอร์เพิ่งถอนตัวขณะแข่งขันรอบสาม ศึกใหญ่ “เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส” ที่ประเทศจีน ช่วงดึกของวันที่ 5 ตุลาคม
ซินเนอร์มีอาการตะคริวที่ขาระหว่างแข่งขันกับทัลลอน กรีกสปอร์ คู่แข่งชาวดัตช์ โดยเริ่มมีอาการในเซตที่สองซึ่งเขาแพ้ 5-7 ก่อนจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่และการเสิร์ฟ จนสุดท้ายขอถอนตัวขณะตามอยู่ 7-6(3), 5-7, 2-3 ในเซตสุดท้าย โดยต้องเรียกแพทย์มาดูอาการและเดินกะเผลกออกจากสนาม
กรีกสปอร์กล่าวว่า ไม่ได้อยากจะชนะในลักษณะนี้เลย แต่สภาพอากาศที่เซี่ยงไฮ้ถือว่าโหดมากตลอดสัปดาห์ ตอนแรกคิดว่าได้เล่นช่วงค่ำถือว่าโชคดีแล้วเพราะไม่ต้องเจอแดด แต่พอเล่นไปนานถึง 2 ชั่วโมง 36 นาที แถมยืดเยื้อถึงเซตสาม ก็ไม่ไหว รู้สึกเห็นใจซินเนอร์และหวังให้เขาฟื้นร่างกายได้เร็วๆ
ผลจากการตกรอบดังกล่าวทำให้ซินเนอร์เสียเปรียบเรื่องคะแนนสะสม เนื่องจากเขามีดีกรีเป็นแชมป์เก่า โดยปัจจุบันเขามีคะแนนสะสมตามอัลคาราซ 2,540 คะแนน ในส่วนของ “พีไอเอฟ เอทีพี ไลฟ์ เรซ ทู ตูริน” ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับโลกนักเทนนิสส่งท้ายปี