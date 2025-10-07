เลอบรอนโพสต์คลิปปริศนา แฟนๆ เดาหรือเตรียมประกาศอำลาวงการ
เลอบรอน เจมส์ ยอดนักยัดห่วงวัย 40 ปี ของทีมแอลเอ เลเกอร์ส ในลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เรียกเสียงฮือฮาหลังโพสต์โซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เป็นคลิปวิดีโอหัวข้อ “การตัดสินใจครั้งที่ 2” เป็นคลิปที่เขานั่งบนคอร์ตบาสเกตบอลตรงข้ามกับชายคนหนึ่ง พร้อมข้อความ “การตัดสินใจครั้งใหญ่ วันที่ 7 ตุลาคม เที่ยงตรง” (ระบุเขตเวลาท้องถิ่น EST หรือตรงกับเวลาไทย 23.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม)
ปรากฏว่าหลังคลิปดังกล่าวเผยออกไป สื่อและแฟนๆ ต่างก็คาดเดาไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เลอบรอนมีแผนชัดเจนว่าจะเลิกเล่นแล้วหรือไม่ หลังจากเพิ่งประกาศต่อสัญญาเพื่อเล่นให้เลเกอร์สในฤดูกาลใหม่ ซึ่งจะเป็นฤดูกาลที่ 23 ในการเล่นลีกเอ็นบีเอของเจ้าตัว
ก่อนหน้านี้ เลอบรอนเคยประกาศผ่านโทรทัศน์เมื่อปี 2010 เรื่องลาทีมคลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ไปร่วมทีมไมอามี ฮีต ซึ่งหลายคนเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า “การตัดสินใจ” ทำให้ครั้งนี้จึงมีคนโยงไปในประเด็นดังกล่าว
ซีซั่นที่แล้ว เลอบรอนกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอที่ทำแต้มรวมฤดูกาลปกติและช่วงเพลย์ออฟได้ถึง 50,000 คะแนน อีกทั้งเขายังเป็นเจ้าของสถิติมากมายในลีก ซึ่งรวมถึงการเล่นลีกถึง 23 ฤดูกาลด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวจะอายุ 41 ปีในเดือนธันวาคมนี้ จึงเป็นไปได้ที่เลบรอนอาจจะประกาศอำลาวงการหลังจบซีซั่นใหม่ เพื่อเตรียมอำลาแฟนๆ ล่วงหน้าในช่วงปลายฤดูกาล
