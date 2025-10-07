อดีตควอเตอร์แบ็กเจ๊ตส์เสี่ยงนอนคุก หลังก่อเรื่องเมาวิวาท
มาร์ก ซานเชซ อดีตควอเตอร์แบ็กทีมนิวยอร์ก เจ๊ตส์ ในลีกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล โดนตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นอย่างรุนแรงจากเหตุวุ่นๆ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียนาโปลิสระบุว่า เหตุเกิดเมื่อซานเชซซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่นักวิเคราะห์ของช่อง “ฟ็อกซ์ สปอร์ตส์” มีเรื่องกับคนขับรถบรรทุกหน้าโรงแรมในเมืองอินเดียนาโปลิสซึ่งเขาไปที่นั่นเพื่อเตรียมวิเคราะห์เกมระหว่างอินเดียนาโปลิส โคลต์ส กับลาสเวกัส เรดเดอร์ส ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม
คนขับรถบรรทุกคู่กรณีให้การว่า ขณะที่เขากำลังเก็บน้ำมันใช้แล้วจากจุดขนถ่ายของนอกโรงแรม ซานเชซซึ่งมีอาการมึนเมาได้พยายามขึ้นไปบนรถบรรทุก แล้วเกิดมีปากเสียงกัน คนขับเกิดความกลัวว่าจะโดนทำร้าย จึงฉีดสเปรย์พริกไทยเพื่อป้องกันตัว แต่ซานเชซก็ยังเดินดุ่มเข้าไปหา เขาเลยแทงอีกฝ่ายไป 2-3 ครั้ง ก่อนโดนซานเชซเหวี่ยงใส่ถังขยะ แล้วซานเชซซึ่งอยู่ในอาการช็อกจะผละจากที่เกิดเหตุ โดยคนขับมีแผลบาดลึกบริเวณใบหน้า
ด้านซานเชซซึ่งมีแผลถูกแทงที่ลำตัวและกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้การกับตำรวจว่า จำได้แค่ว่ากำลังจับหน้าต่าง แต่จำไม่ได้ว่าโดนแทงหรือเกิดเรื่องที่ไหน ขณะที่พยานระบุว่า ทั้งคู่ต่างเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปอีกฝ่ายเอาไว้
ส่วนเจ้าหน้าที่ได้นำกล้องวงจรปิดมาศึกษา ก่อนตั้งข้อหาซานเชซรวม 4 กระทง ซึ่งข้อหาแรงสุดคือทำร้ายร่างกายให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บรุนแรงนั้น มีโทษสูงสุดคือจำคุก 6 ปี และปรับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (330,000 บาท) คาดว่าซานเชซจะต้องขึ้นศาลในวันที่ 4 พฤศจิกายน