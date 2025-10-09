ยูเอฟซีแบนแม็คเกรเกอร์ 18 เดือน หลังไม่ร่วมมือในการตรวจโด๊ป 3 ครั้ง เมื่อปีก่อน
คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ นักชกชื่อดังของอัลติเมท ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพ หรือ “ยูเอฟซี” โดนลงโทษแบนในการขึ้นต่อสู้ของยูเอฟซี 18 เดือน จากการที่ไม่เข้ารับการตรวจพบสารต้องห้าม
ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในกีฬาต่อสู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานของยูเอฟซี เปิดเผยว่า นักชกวัย 37 ปี ไม่เข้ารับการตรวจโด๊ปมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2024 วันที่ 13 มิถุนายน, 19 กันยายน และ 20 กันยายน ทำให้เขาต้องถูกแบนในการแข่งขัน 18 เดือน เริ่มต้นโทษในวันที่ 20 กันยายน 2024 และจะสิ้นสุดในวันที่ 20 มีนาคม 2026
อย่างไรก็ตามโทษแบนมาตรฐานจากการไม่ตรวจโด๊ปอยู่ที่ 24 เดือน แต่คณะกรรมการระบุว่า หลังจากพิจารณาความร่วมมือและสถานการณ์ของแม็คเกรเกอร์แล้ว เขาให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างเต็มที่ ยอมรับความรับผิดชอบ และให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งทาง ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในกีฬาต่อสู้เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเหตุของการพลาดการตรวจสารต้องห้าม
นักสู้ชาวไอริชอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ และไม่ได้อยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อขึ้นชกในช่วงที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจโด๊ป และเขาไม่ได้ขึ้นชกอีกเลย นับตั้งแต่ขาหักในไฟต์ที่แพ้ ดัสติน พัวริเยjร์ เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2021