เลอบรอนเจ็บพัก 4 สัปดาห์ ชวดเปิดฤดูกาลให้เลเกอร์ส
ทีมแอลเอ เลเกอร์ส ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ว่า เลอบรอน เจมส์ ฟอร์เวิร์ดตัวเก๋าวัย 40 ปีของทีม จะต้องพักประมาณ 4 สัปดาห์ และไม่สามารถลงสนามช่วงเปิดฤดูกาลให้ทีมได้ หลังจากมีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาซึ่งเกิดจากเส้นประสาท (sciatica)
เลอบรอนซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเลเกอร์สเมื่อเดือนมิถุนายน เตรียมลงสนามเอ็นบีเอฤดูกาลที่ 23 ของเจ้าตัวซึ่งจะเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลของลีก โดยเลเกอร์สมีคิวเปิดฤดูกาลพบโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้
ฟอร์เวิร์ดตัวเก๋าไม่ได้ร่วมเก็บตัวช่วงเกมพรีซีซั่นกับทีม รวมถึงพลาดลงสนามในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล และคาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นในช่วงเปิดฤดูกาล 5 เกมของเดือนตุลาคม ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลเอ็นบีเอ จากที่เข้าร่วมมาตลอด 22 ฤดูกาลที่ผ่านมา
ฤดูกาลที่แล้ว เลอบรอนลงเล่นให้เลเกอร์ส 70 จาก 82 นัด ทำสถิติเฉลี่ยต่อนัด 24.4 คะแนน 8.2 แอสซิสต์ และ 7.8 รีบาวด์ ส่วนสถิติการเล่นฤดูกาลปกติรวม 1,562 นัดนั้น ขาดอีก 50 นัดจะทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลที่โรเบิร์ต พาริช อดีตสตาร์บอสตัน เซลติคส์ ทำไว้