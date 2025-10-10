เอ็นเอฟแอลเล็งย้ายโปรโบว์ลจัดที่เดียวกับซุปเปอร์โบว์ล หวังฟื้นความนิยม
“สปอร์ตส์ บิสซิเนส เจอร์นัล” รายงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมว่า ลีกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลมีแผนย้ายสถานที่แข่งขัน “โปรโบว์ล” ของฤดูกาลใหม่ไปที่ซานฟรานซิสโก เบย์ อารีน่า ซึ่งจะเป็นสนามที่จะใช้จัดการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ล ครั้งที่ 60 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ปีหน้า
การแข่งขันโปรโบว์ลซึ่งอยู่คู่กับการแข่งขันเอ็นเอฟแอลมายาวนาน ริเริ่มตั้งแต่ปี 1951 เป็นแมตช์พิเศษที่จับผู้เล่นรวมดาราจากฝั่งเอเอฟซีและเอ็นเอฟซีมาแข่งขันกัน 1 สัปดาห์ก่อนศึกซุปเปอร์โบว์ล เน้นจัดแข่งที่เมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะฮาวายซึ่งเป็นเจ้าภาพแบบผูกขาดถึง 30 ปีติดต่อกันระหว่างปี 1980-2009 โดยช่วงแรก โปรโบว์ลได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่แฟนๆ แต่ค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงจนต้องปรับรูปแบบการแข่งขันเมื่อปี 2023 เป็นการแข่งทักษะด้านต่างๆ ของผู้เล่นสองฝั่ง รวมถึงเปลี่ยนจากเกมอเมริกันฟุตบอลเป็นแฟล็กฟุตบอล แต่ในฤดูกาลล่าสุดต้นปีนี้ เรตติ้งผู้ชมเกมโปรโบว์ลถือว่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์
รายงานข่าวระบุว่า เอ็นเอฟแอลมีความพยายามที่จะฟื้นความนิยมของเกมโปรโบว์ล จึงวางแผนย้ายสนามแข่งให้ตรงกับเจ้าภาพซุปเปอร์โบว์ล และใช้ช่วงโหมโรงก่อนแข่งซุปเปอร์โบว์ลเรียกความสนใจจากผู้ชมให้มาดูโปรโบว์ลไปด้วย
หลังจาก “สปอร์ตส์ บิสซิเนส เจอร์นัล” นำเสนอข่าวดังกล่าว เบื้องต้น เอ็นเอฟแอลแถลงสั้นๆ กับ “อีเอสพีเอ็น” ว่า จะมีการย้ายสนามแข่งขันโปรโบว์ลจริง โดยจะเปิดเผยรายละเอียดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมแย้มว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาคนชนคนที่จะเข้าร่วมแข่งขันแฟล็กฟุตบอลซึ่งได้รับการบรรจุเข้าชิงเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแองเจลิสจะเป็นเจ้าภาพอีกด้วย