แมคลาเรน เรซซิ่ง จับมือโมตุล ในฐานะ Official Supplier ทีมเอฟวัน ตั้งแต่ฤดูกาล 2026
แมคลาเรน เรซซิ่ง ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับโมตุล บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการคิดค้น ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูง โดยแต่งตั้งให้ Motul เข้าร่วมเป็น Official Supplier ของทีมแมคลาเรน ฟอร์มูล่าวัน ตั้งแต่ฤดูกาล 2026 เป็นต้นไป
ภายใต้ความร่วมมือนี้ โมตุลจะสนับสนุนทีม แมคลาเรนด้วยน้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์สมรรถนะสูง ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความท้าทายในสนามแข่งระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
โมตุล ในฐานะแบรนด์ที่ยืนหยัดด้านนวัตกรรมและสมรรถนะทางเทคนิคมาอย่างยาวนาน มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับแมคลาเรน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ทั้งสองแบรนด์จึงพร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ ความเป็นเลิศทั้งในด้านเทคโนโลยีและผลลัพธ์ในสนามแข่ง
การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพของโมตุล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า นวัตกรรมและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จในโลกของเอฟวัน
นิค มาร์ติน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ร่วม ของแมคลาเรน เรซซิ่ง กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับโมตุลเข้าสู่ครอบครัวแมคลาเรน ฟอร์มูล่าวัน ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเทคนิค โมตุลถือเป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับค่านิยมและมรดกของแมคลาเรนได้อย่างใกล้ชิด เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความสำเร็จภายใต้ความร่วมมืออันน่าตื่นเต้นครั้งนี้
แอนดรีอา คุลเซีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กรของโมตุล กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้กับแมคลาเร ถือเป็นการกลับเข้าสู่เวทีเอฟวัน ของโมตุลอีกครั้ง ในประเภทการแข่งขันที่เราสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำที่สุดไว้ในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ นี่คือโอกาสอันยอดเยี่ยมในการผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สมรรถนะและนวัตกรรมขั้นสูงสุด และเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีส่วนช่วยเสริมศักยภาพให้กับหนึ่งในทีมแข่งที่ทรงเกียรติที่สุดของโลก