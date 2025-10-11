ซาบาเลนก้าไม่กล้ามองไกลถึงการทำลายสถิติแกรนด์สแลม 24 สมัยของเซเรน่า
อารีน่า ซาบาเลนก้า นักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเบลารุส ออกมายอมรับว่า การจะทำลายสถิติแชมป์แกรนด์สแลมฝ่ายหญิงมากที่สุดของเซเรเน่า วิลเลียมส์ อดีตนักหวดอเมริกัน ที่ทำได้ถึง 23 รายการ เป็นเรื่องที่ยากมากๆ ถึงแม้ว่านักเทนนิสหลายคนจะทำให้ได้ แต่การโฟกัสที่ตัวเอง เกมการแข่งขัน การพัฒนาตัวเองทั้งการเป็นนักกีฬา เป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า เพราะเมื่อทำสิ่งเหล่านั้นได้ดี ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ ถ้ามีดีพอที่จะทำลายสถิติต่างๆ ได้ มันก็จะเกิดขึ้นเอง
ซาบาเลนก้ากล่าวอีกว่า เป้าหมายของตัวเองนั้น อยากจะพัฒนาให้เก่งขึ้น แต่การจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ได้มากกว่าเซเรน่านั้นยากมากๆ แค่อยากจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการเล่นเทนนิส เพราะทุ่มเททุกอย่างในทุกๆ วัน อุทิศชีวีตไปกับเทนนิสแล้ว หวังว่าเมื่อวันที่เลิกเล่นไปแล้วมองย้อนกลับมา จะรู้สึกภูมิใจกับตัวเอง
“ปีนี้ได้เรียนรู้อย่างมากว่า ต้องโฟกัสกับตัวเองทุกครั้งที่ต้องแข่งขัน ก็อยากจะชนะ มองไปทีละแมตช์ ไปทีละขั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้” นักหวดมือ 1 ของโลกกล่าว
ทั้งนี้ ซาบาเลนก้าในวัย 27 ปี ได้แชมป์แกรนด์สแลมไป 4 รายการเท่านั้น ออสเตรเลียน โอเพ่น 2 สมัย และยูเอส โอเพ่น 2 สมัย