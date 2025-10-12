โนเล่ปัดตอบเรื่องอนาคตหลังพ่ายมือ 204 โลก ร่วงศึกเซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส
โนวัก โยโควิช อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบีย กล่าวถึงการตกรอบรองชนะเลิศศึก “เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส” ที่จีน โดยพ่ายให้กับวาลองแต็ง วาเชอโรต์ มือ 204 ของโลกชาวโมนาโก ที่มาจากรอบคัดเลือก 3-6, 4-6 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ว่า ขอแสดงความยินดีกับวอเชอโรต์ที่เข้ารอบชิงระดับมาสเตอร์ส 1000 การเป็นมือควอลิฟายยิ่งเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่ง ตนได้บอกกับเขาว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมของเขา ทั้งทัศนคติและฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้ก็สุดยอดมาก
โดยโนเล่โดนผู้สื่อข่าวยิงคำถามเกี่ยวกับอนาคตและสภาพร่างกายหลายคำถาม แต่เจ้าตัวเลี่ยงที่จะตอบ และกล่าวเพียงว่าตอนนี้ควรเป็นเรื่องของผู้ชนะ และขอคำถามอื่น โดยกล่าวถึงเรื่องสภาพอากาศร้อนชื้นที่เป็นอุปสรรคของนักหวดหลายคนในทัวร์นาเมนต์นี้ว่า ทุกคนต้องเจอกับสถานการณ์เดียวกันหมด ซึ่งเป็นเรื่องยากลำบากมากๆ
ผลจากการพ่ายแพ้นัดนี้ทำให้ปีนี้โนเล่มีสถิติชนะ 35 แพ้ 11 และได้แชมป์เพียงรายการเดียว โดยรั้งอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน และจะได้เข้าไปเล่นศึกใหญ่ส่งท้ายปี “เอทีพี ไฟนัลส์” ที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ในเดือนหน้า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะร่วมแข่งขันหรือไม่
ด้านวาเชอโรต์ทำสถิติเป็นนักเทนนิสมืออันดับโลกต่ำที่สุดที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการระดับมาสเตอร์ส 1000 และเขาจะพบกับญาติของตัวเองอย่างอาร์ตูร์ รินเดอร์เน็ก นักหวดฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศ หลังรินเดอร์เน็กเอาชนะดานีล เมดเวเดฟ อดีตมือ 1 โลกชาวรัสเซีย 4-6, 6-2, 6-4