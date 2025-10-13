วาเชอโรต์ มือ 204 โลก พลิกคว้าแชมป์เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส
วาลองแต็ง วาเชอโรต์ นักเทนนิสมือ 204 ของโลกชาวโมนาโกซึ่งมาจากรอบคัดเลือก สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักหวดมืออันดับโลกต่ำที่สุดที่คว้าแชมป์เอทีพีระดับมาสเตอร์ส 1000 หลังจากเอาชนะญาติของตัวเอง อาร์ตูร์ รินเดอร์เน็ก มือ 54 ของโลกจากฝรั่งเศส 4-6, 6-3, 6-3 ในรอบชิงชนะเลิศ “เซี่ยงไฮ้ มาสเตอร์ส” ที่จีน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
ในพิธีมอบรางวัล ทั้งคู่ต่างกลั้นน้ำตาไม่อยู่ โดยวาเชอโรต์ซึ่งได้เงินรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ 824,000 ปอนด์ (36.256 ล้านบาท) สูงกว่าเงินรางวัลรวมที่เคยได้มาทั้งชีวิตกว่าเท่าตัว กล่าวว่า ปู่กับย่าต้องภูมิใจมากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นเหลือเชื่อมากๆ ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่ความฝันด้วยซ้ำ มันบ้าบอสุดสุด จริงอยู่ว่ามันต้องมีคนแพ้ แต่ก็มองว่าเราต่างชนะด้วยกันทั้งคู่ เพราะมีครอบครัวหนึ่งที่ชนะ และยังชัยชนะของกีฬาเทนนิสอีกด้วย
สำหรับวาเชอโรต์ซึ่งคว้าชัยเหนือโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 โลกชาวเซอร์เบียมาในรอบรองชนะเลิศ จะมีอันดับโลกเข้าสู่ท็อป 100 ของโลกเป็นครั้งแรกในการเล่นเทนนิสอาชีพ หลังการจัดอันดับวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ส่วนรินเดอร์เน็ก คาดว่าจะขึ้นเป็นมือท็อป 40 โลก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเช่นกัน