บั๊คส์เตรียมเซ็นสัญญาน้องเล็กบ้านอันเทโทคุมโป ร่วมทีมพี่ชาย
“อีเอสพีเอ็น” รายงานเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ว่า ทีมมิลวอกี บั๊คส์ ในลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ เตรียมเซ็นสัญญากับอเล็กซ์ อันเทโทคุมโป น้องชายของยานนิส และธานาซิส ซึ่งจะทำให้สามพี่น้องอันเทโทคุมโป เป็นพี่น้อง 3 คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมทีมเอ็นบีเอทีมเดียวกัน
สำหรับอเล็กซ์วัย 24 ปี เล่นให้กับลีกพัฒนาฝีมืออย่างเอ็นบีเอ จีลีก ระหว่างปี 2021-24 แต่ยังไม่เคยลงสนามในเกมปกติให้กับลีกหลัก โดยเมื่อเร็วๆ นี้เขากลับไปเล่นให้ทีมอริสที่กรีซ บ้านเกิด
ส่วนยานนิสวัย 30 ปี เป็นฟอร์เวิร์ดคนดังของลีก ติดทีมออลสตาร์ 9 ครั้ง และได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (เอ็มวีพี) 2 ครั้ง โดยเล่นให้บั๊คส์ถึงตอนนี้เป็นฤดูกาลที่ 13 แล้ว และเคยพาทีมคว้าแชมป์ลีกเมื่อฤดูกาล 2020-21
ขณะที่ธานาซิส วัย 33 ปี เล่นให้บั๊คส์มาตั้งแต่ฤดูกาล 2019-20
นอกจากนี้ยังมีพี่น้องอีก 1 คน คือ คอสตาส อันเทโทคุมโป วัย 27 ปี ซึ่งเคยเล่นให้ดัลลัส แมฟเวอริคส์ ระหว่างปี 2018-19 และแอลเอ เลเกอร์ส ระหว่างปี 2019-21