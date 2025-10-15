เบ๊คเกอร์ห่วงซเวเรฟยังไม่มีโค้ชมือดีมาดูแล ทำหยุดพัฒนา
บอริส เบ๊คเกอร์ อดีตนักเทนนิส มือ 1 ของโลกชาวเยอรมัน ออกมาแสดงความเป็นห่วงอเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ นักเทนนิสมือ 3 ของโลกคนบ้านเดียวกัน ที่ยังไม่สามารถหาโค้ชมือดีมาดุแลการฝึกซ้อมระยะยาวได้ หลังจากที่โทนี่ นาดาล ลุงของราฟาเอล นาดาล ตำนานนักหวดสเปน ปฏิเสธที่จะเป็นโค้ชระยะยาว
เบ๊คเกอร์กล่าวว่า หลังจากที่จบแกรนด์สแลม “วิมเบิลดัน” คิดว่าซเวเรฟน่าจะทำผลงานได้ดีขึ้น และท้าทายคาร์ลอส อัลคาราซ มือ 1 ของโลกชาวสเปน และยานนิก ซินเนอร์ มือ 2 ของโลกจากอิตาลี ได้แล้ว เพราะเขาเป็นเยอร์ 3 ของโลกเทนนิสในตอนนี้ ส่วนโนวัก โยโควิช อดีตมือ 1 ของโลกชาวเซอร์เบียก็อายุ 38 ปีแล้ว หลังจากวิมเบิลดันก็ไม่มีอะไรใหม่ ซเวเรฟยังให้พ่อและพี่ชายของเขาเป็นทีมโค้ช ไม่มีโค้ชที่จะพัฒนาเขาไปสู่ระดับที่ดีขึ้น ทำให้กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้
ซเวเรฟคว้ารองแชมป์แกรนด์สแลม “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ในปีนี้ ด้วยการแพ้ซินเนอร์ แต่ก็ได้ 1 แชมป์ ในรายการระดับเอทีพี500 “บาวาเรียน แชมเปี้ยนชิพส์” เมื่อเมษายน
ก่อนหน้านี้ นักหวดวัย 28 ปี ได้ไปซ้อมที่ประเทศสเปนกับโทนี่ นาดาล ช่วงกลางฤดูกาล และพยายามโน้มน้าวให้ลุงโทนี่เป็นโค้ชเต็มตัวให้เขา แต่ลุงโทนี่ยืนยันว่าได้เลิกเป็นโค้ชเทนนิสไปแล้ว