อันเทโทคุมโปอยากกลับไปปิดฉากอาชีพที่กรีซ หลังลาเอ็นบีเอ
ยานนิส อันเทโทคุมโป ฟอร์เวิร์ดสตาร์ดังชาวกรีกของมิลวอกี บั๊คส์ เปิดใจกับสถานีโทรทัศน์ที่บ้านเกิดว่า ตอนนี้อายุ 30 ปีแล้ว สามารถเล่นในลีกบาสเกตบอลเอ็นบีเอได้จนถึงอายุ 36-38 ปี แต่หลังจากนั้นก็อยากกลับไปเล่นที่กรีซ และปิดฉากอาชีพของตัวเองที่นั่น เพราะไม่อยากปักหลักใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกา ทันทีที่เลิกเล่นเอ็นบีเอก็อยากกลับไปอยู่กรีซ และเล่นบาสต่อที่นั่น ไม่ว่าจะกับทีมฟิลาธลิติกอส โอลิมเปียกอส พานาธิไนกอส หรือาริส ตอนนี้ได้คุยกับทีมเหล่านี้อยู่
อันเทโทคุมโปเริ่มต้นการเล่นบาสอาชีพกับทีมฟิลาธลิติกอสในลีกบีของกรีซ เล่นอยู่ 2 ฤดูกาลก็ถูกบั๊คส์ดราฟต์ตัวไปร่วมทีมในปี 2013 และเล่นให้ทีมจนถึงปัจจุบัน โดยพาทีมเป็นแชมป์ลีกฤดูกาล 2020-21 และได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (เอ็มวีพี) ของลีก 2 สมัย ติดทีมออลสตาร์ 9 ครั้ง ปัจจุบันมีสัญญากับทีมถึงฤดูกาล 2026-27
ล่าสุด เพิ่งมีข่าวว่า บั๊คส์เตรียมเซ็นสัญญากับอเล็กซ์ น้องชายคนเล็กของเขา ซึ่งจะทำให้ทั้งยานนิส ธานาซิส และอเล็กซ์ จาก 4 พี่น้องอันเทโทคุมโป เป็นพี่น้อง 3 คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เล่นให้ทีมบาสเอ็นบีเอทีมเดียวกันพร้อมๆ กัน