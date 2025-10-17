ราดูคานูปิดฤดูกาลล่วงหน้า พักรักษาตัวรอสู้ศึกซีซั่นใหม่
เอ็มม่า ราดูคานู นักเทนนิสสาวมือ 1 ของสหราชอาณาจักร วัย 22 ปี ตัดสินใจปิดฤดูกาลล่วงหน้า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม หลังจากประกาศถอนตัวจาก 2 รายการสุดท้ายของปีที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง หลังจากมีอาการป่วยจากสภาพอาการร้อนชื้นในช่วงทัวร์แข่งขันฝั่งเอเชีย 2 รายการติดต่อกันในระยะเวลา 10 วัน
ราดูคานูต้องเรียกเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์มาดูอาการและวัดความดันระหว่างแข่งขันรายการ “อู่ฮั่น โอเพ่น” รอบแรก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนถอนตัวขณะตามแอนน์ หลี่ จากสหรัฐ 1-6, 1-4 ส่วนในศึก “หนิงโป โอเพ่น” ในสัปดาห์นี้ ก็ต้องเรียกแพทย์มาดูอาการ ก่อนพ่ายจู หลิน มือไวลด์การ์ดของเจ้าถิ่น ในการดวล 3 เซต
ล่าสุด ราดูคานูได้ถอนตัวจาก 2 รายการสุดท้าย แล้วบินกลับสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูร่างกายและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันฤดูกาลหน้า นอกจากนี้ ราดูคานูได้บรรลุข้อตกลงกับฟรานซิสโก้ โรอิก อดีตโค้ชของราฟาเอล นาดาล ให้ดูแลเธอต่อไปในฤดูกาล 2026 หลังจากร่วมงานกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ปีนี้ราดูคานูลงสนามได้สม่ำเสมอขึ้น เข้าร่วมแข่งขัน 22 ทัวร์นาเมนต์ ชนะ 28 แพ้ 22 นัด ขณะที่ปีที่แล้ว แข่ง 15 รายการ ชนะ 23 แพ้ 13 นัด